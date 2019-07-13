Назвали ймовірну причину пожежі у центрі Луцька
Сьогодні, 08:59
Ймовірна причина пожежі у житловому будинку на вулиці Лесі Українки – необережне поводження з вогнем сина власниці.
Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Нагадаємо, о 13:48 2 листопада до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на балконі двокімнатної квартири на 3 поверсі багатоквартирного житлового будинку.
На місце виклику о 13:57 прибули працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області, які вже о 14:10 локалізували пожежу будівлі, а о 14:17 ліквідували.
Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту органів дихання й зору.
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Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Нагадаємо, о 13:48 2 листопада до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на балконі двокімнатної квартири на 3 поверсі багатоквартирного житлового будинку.
На місце виклику о 13:57 прибули працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області, які вже о 14:10 локалізували пожежу будівлі, а о 14:17 ліквідували.
Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту органів дихання й зору.
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