вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали ймовірну причину пожежі у центрі Луцька

Назвали ймовірну причину пожежі у центрі Луцька
Ймовірна причина пожежі у житловому будинку на вулиці Лесі Українки – необережне поводження з вогнем сина власниці.

Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

Нагадаємо, о 13:48 2 листопада до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на балконі двокімнатної квартири на 3 поверсі багатоквартирного житлового будинку.

На місце виклику о 13:57 прибули працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС України у Волинській області, які вже о 14:10 локалізували пожежу будівлі, а о 14:17 ліквідували.

Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту органів дихання й зору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, вогонь, Лесі Українки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 3 листопада
Сьогодні, 09:12
Біля Луцька горів легковий автомобіль
Сьогодні, 09:06
Назвали ймовірну причину пожежі у центрі Луцька
Сьогодні, 08:59
Коронавірус б'є рекорди: в Україні – найвищий за час пандемії добовий показник захворюваності
Сьогодні, 08:49
Волинська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
02 листопад, 14:22
У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля
28 липень, 09:55
У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО У центрі Рожища зайнялася господарська споруда. ФОТО
13 липень, 2019, 14:30
У Луцьку горить новобудова, де розташований ресторан «На вогні», ФОТО У Луцьку горить новобудова, де розташований ресторан «На вогні», ФОТО
30 червень, 2019, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Відні стався кривавий теракт: 4 загиблих і 17 поранених. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
 0
«Коронавірусному» шпиталю у луцькому пологовому бути: МОЗ погодило перепрофілювання
Сьогодні, 09:19
 0
Курс валют у Луцьку на 3 листопада
Сьогодні, 09:12
 0
Біля Луцька горів легковий автомобіль
Сьогодні, 09:06
 0
Назвали ймовірну причину пожежі у центрі Луцька
Сьогодні, 08:59
 0
Медіа
відео
1/8