Біля Луцька горів легковий автомобіль





Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.



Інформують, що о 12:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу.



На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області.



Вогонь загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.



Ймовірна причина пожежі – несправність системи електропостачання автомобіля.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 2 листопада, сталася пожежа легкового автомобіля в селі Струмівка Луцького району.Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що о 12:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу.На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області.Вогонь загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.Ймовірна причина пожежі – несправність системи електропостачання автомобіля.

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