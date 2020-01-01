Біля Луцька горів легковий автомобіль
Сьогодні, 09:06
Учора, 2 листопада, сталася пожежа легкового автомобіля в селі Струмівка Луцького району.
Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що о 12:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу.
На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області.
Вогонь загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Ймовірна причина пожежі – несправність системи електропостачання автомобіля.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що о 12:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу.
На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області.
Вогонь загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Ймовірна причина пожежі – несправність системи електропостачання автомобіля.
Зображення ілюстративне
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