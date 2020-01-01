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Біля Луцька горів легковий автомобіль

Біля Луцька горів легковий автомобіль
Учора, 2 листопада, сталася пожежа легкового автомобіля в селі Струмівка Луцького району.

Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що о 12:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу.

На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області.

Вогонь загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Ймовірна причина пожежі – несправність системи електропостачання автомобіля.

Зображення ілюстративне

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Теги: пожежа, автомобіль, Струмівка
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