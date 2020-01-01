Курс валют у Луцьку на 3 листопада





Євро при купівлі становить – 32.968, продажу – 33.519.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.772, продаж – 7.410.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.441, а продаж – 28.716.Євро при купівлі становить – 32.968, продажу – 33.519.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.373.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.772, продаж – 7.410.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію