У Відні стався кривавий теракт: 4 загиблих і 17 поранених. ВІДЕО





Зараз відомо про 4 загиблих та 17 поранених.Кількох нападників і досі шукають. У місті триває спецоперація, - пише



Перший напад у Відні почався близько 20:00 за місцевим часом. Тоді група невідомих відкрила вогонь біля синагоги. "Коли почув шум, то визирнув з вікна і побачив, як нападники рухаються уздовж вулиці. Там, де бари й ресторани, і ніби-то полюють на людей, а люди розбігаються", - згадує головний рабин Відня Шломо Гофмейстер.



Як виявилось згодом, то був лише початок кривавої ночі. Серія нападів одночасно у шести місцях в австрійській столиці. "Ми з друзями сиділи на терасі, коли почули звуки, схожі на постріли. Ми відразу зрозуміли, що відбувається. Потім стрілянина стала все ближчою і гучнішою. Ми перелякались і кинулись тікати, сховались у найближчому готелі", - розповіла очевидиця Евелін.



Поліцейські застрелили одного з терористів, але кільком вдалось втекти. Мотиви і точна кількість нападників поки що невідомі: поліція не розголошує деталей поки триває спецоперація.



Всього в лікарнях перебувають 17 осіб, з них шестеро мають серйозні травми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї ночі у Відні сталась серія кривавих нападів. Терористи влаштували стрілянину одночасну у шести різних місцях.Зараз відомо про 4 загиблих та 17 поранених.Кількох нападників і досі шукають. У місті триває спецоперація, - пише ТСН. Перший напад у Відні почався близько 20:00 за місцевим часом. Тоді група невідомих відкрила вогонь біля синагоги. "Коли почув шум, то визирнув з вікна і побачив, як нападники рухаються уздовж вулиці. Там, де бари й ресторани, і ніби-то полюють на людей, а люди розбігаються", - згадує головний рабин Відня Шломо Гофмейстер.Як виявилось згодом, то був лише початок кривавої ночі. Серія нападів одночасно у шести місцях в австрійській столиці. "Ми з друзями сиділи на терасі, коли почули звуки, схожі на постріли. Ми відразу зрозуміли, що відбувається. Потім стрілянина стала все ближчою і гучнішою. Ми перелякались і кинулись тікати, сховались у найближчому готелі", - розповіла очевидиця Евелін.Поліцейські застрелили одного з терористів, але кільком вдалось втекти. Мотиви і точна кількість нападників поки що невідомі: поліція не розголошує деталей поки триває спецоперація.Всього в лікарнях перебувають 17 осіб, з них шестеро мають серйозні травми.

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