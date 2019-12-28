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У Відні стався кривавий теракт: 4 загиблих і 17 поранених. ВІДЕО

У Відні стався кривавий теракт: 4 загиблих і 17 поранених. ВІДЕО
Цієї ночі у Відні сталась серія кривавих нападів. Терористи влаштували стрілянину одночасну у шести різних місцях.

Зараз відомо про 4 загиблих та 17 поранених.Кількох нападників і досі шукають. У місті триває спецоперація, - пише ТСН.

Перший напад у Відні почався близько 20:00 за місцевим часом. Тоді група невідомих відкрила вогонь біля синагоги. "Коли почув шум, то визирнув з вікна і побачив, як нападники рухаються уздовж вулиці. Там, де бари й ресторани, і ніби-то полюють на людей, а люди розбігаються", - згадує головний рабин Відня Шломо Гофмейстер.

Як виявилось згодом, то був лише початок кривавої ночі. Серія нападів одночасно у шести місцях в австрійській столиці. "Ми з друзями сиділи на терасі, коли почули звуки, схожі на постріли. Ми відразу зрозуміли, що відбувається. Потім стрілянина стала все ближчою і гучнішою. Ми перелякались і кинулись тікати, сховались у найближчому готелі", - розповіла очевидиця Евелін.

Поліцейські застрелили одного з терористів, але кільком вдалось втекти. Мотиви і точна кількість нападників поки що невідомі: поліція не розголошує деталей поки триває спецоперація.

Всього в лікарнях перебувають 17 осіб, з них шестеро мають серйозні травми.


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Теги: теракт, Відень
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