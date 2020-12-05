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За будь-які покупки в магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» дарують знижки -50% на розваги*

За будь-які покупки в магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» дарують знижки -50% на розваги*
Здійснивши покупку на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity», вам гарантовано подарують купон на знижку 50% на розваги.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

У акції беруть участь:

– Фудкорт-зони:
– Знижка 50% на роллердром GENERATOR CITY;
– Магазини дитячих товарів знижка 50% на батутну та віртуальну зону FIGLI MIGLI;
– Магазини спортивного одягу 2-га година гри в боулінг БЕЗКОШТОВНА

Акція діє до 05.12.2020

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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