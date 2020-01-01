Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК





Відповідні дані розміщені на



Найбільше голосів у Нововолинську віддали представникам партії "За майбутнє", в міську раду від цієї політсили проходять 14 кандидатів.



Партії, які подолали 5-відсотковий бар’єр і будуть представлені в раді: "За Майбутнє", “Європейська солідарність”, “Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Свобода", "Слуга народу".



Список майбутніх депутатів має такий вигляд:



Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»







Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»







Політична партія «Європейська Солідарність»







Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»







Політична партія «Слуга Народу»







Щоправда, найімовірніше, не всі з тих, хто є наразі у списках, отримають депутатські мандати. Адже, швидше за все, від мандату депутата Нововолинської міської ради відмовляться, щонайменше, нардеп Ігор Гузь та переможець виборів міського голови Борис Карпус. Тоді їхні депутатські крісла займуть інші люди.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів депутатів Нововолинської міської ради.Відповідні дані розміщені на сайті ЦВК Найбільше голосів у Нововолинську віддали представникам партії "За майбутнє", в міську раду від цієї політсили проходять 14 кандидатів.Партії, які подолали 5-відсотковий бар’єр і будуть представлені в раді: "За Майбутнє", “Європейська солідарність”, “Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Свобода", "Слуга народу".Список майбутніх депутатів має такий вигляд:Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»Політична партія «Європейська Солідарність»Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»Політична партія «Слуга Народу»Щоправда, найімовірніше, не всі з тих, хто є наразі у списках, отримають депутатські мандати. Адже, швидше за все, від мандату депутата Нововолинської міської ради відмовляться, щонайменше, нардепта переможець виборів міського голови. Тоді їхні депутатські крісла займуть інші люди.

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