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Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК

Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК
Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів депутатів Нововолинської міської ради.

Відповідні дані розміщені на сайті ЦВК.

Найбільше голосів у Нововолинську віддали представникам партії "За майбутнє", в міську раду від цієї політсили проходять 14 кандидатів.

Партії, які подолали 5-відсотковий бар’єр і будуть представлені в раді: "За Майбутнє", “Європейська солідарність”, “Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Свобода", "Слуга народу".

Список майбутніх депутатів має такий вигляд:

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК


Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК


Політична партія «Європейська Солідарність»

Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК


Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»

Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК


Політична партія «Слуга Народу»

Відомі імена майбутніх депутатів Нововолинської міськради. СПИСОК


Щоправда, найімовірніше, не всі з тих, хто є наразі у списках, отримають депутатські мандати. Адже, швидше за все, від мандату депутата Нововолинської міської ради відмовляться, щонайменше, нардеп Ігор Гузь та переможець виборів міського голови Борис Карпус. Тоді їхні депутатські крісла займуть інші люди.





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Теги: партії, Нововолинськ, вибори
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