Дві синагоги та широкий перетин: історик розповів цікаві факти про одну із центральних вулиць Луцька





Цікаві факти з минулого міста розповів луцький історик Олександр Котис на своїй сторінці у



«Чи помічали ви коли-небудь, що перетин вулиць Богдана Хмельницького і Сенаторки Левчанівської в районі колишнього кінотеатру Зміна якийсь занадто широкий? Тут відчуваєтсья брак історичної забудови, а будівлі зовсім ігнорують червоні лінії. А все тому, що насправді аж до Другої світової війни нинішня вулиця Б.Хмельницького завершувалася саме на цьому повороті - далі не було дороги, а лише двори», – пише Олександр.



Розповідає, що сама вулиця тоді впиралася у величезну синагогу Ашкеназі, яка розташовувалася прямо на місці пішохідного переходу, як на фото.







Як відомо, кінозал «Зміни» був облаштованій також у колишній синагозі– Олицькій.



«Отже, поруч стояли дві синагоги. Обидві позначені на плані Луцька 1869 року. Вулиця впиралася в синагоуг Ашкеназі і далі повертала вгору на сучасну Сенаторки Левчанівської (колишня Тринітарська). На аерофото 1916 року можна помітити, що Ашкеназі вирізнялася з довколишньої забудови свої розміром», – зауважує історик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виявляється, під час Другої світової війни нинішня вулиця Богдана Хмельницького мала зовсім інший вигляд і протяжність, аніж сьогодні, а закінчувалася у місці поруч із колишнім кінотеатром «Зміна».Цікаві факти з минулого міста розповів луцький історикна своїй сторінці у фейсбуці «Чи помічали ви коли-небудь, що перетин вулиць Богдана Хмельницького і Сенаторки Левчанівської в районі колишнього кінотеатру Зміна якийсь занадто широкий? Тут відчуваєтсья брак історичної забудови, а будівлі зовсім ігнорують червоні лінії. А все тому, що насправді аж до Другої світової війни нинішня вулиця Б.Хмельницького завершувалася саме на цьому повороті - далі не було дороги, а лише двори», – пише Олександр.Розповідає, що сама вулиця тоді впиралася у величезну синагогу Ашкеназі, яка розташовувалася прямо на місці пішохідного переходу, як на фото.Як відомо, кінозал «Зміни» був облаштованій також у колишній синагозі– Олицькій.«Отже, поруч стояли дві синагоги. Обидві позначені на плані Луцька 1869 року. Вулиця впиралася в синагоуг Ашкеназі і далі повертала вгору на сучасну Сенаторки Левчанівської (колишня Тринітарська). На аерофото 1916 року можна помітити, що Ашкеназі вирізнялася з довколишньої забудови свої розміром», – зауважує історик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію