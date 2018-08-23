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Дві синагоги та широкий перетин: історик розповів цікаві факти про одну із центральних вулиць Луцька

Дві синагоги та широкий перетин: історик розповів цікаві факти про одну із центральних вулиць Луцька
Виявляється, під час Другої світової війни нинішня вулиця Богдана Хмельницького мала зовсім інший вигляд і протяжність, аніж сьогодні, а закінчувалася у місці поруч із колишнім кінотеатром «Зміна».

Цікаві факти з минулого міста розповів луцький історик Олександр Котис на своїй сторінці у фейсбуці.

«Чи помічали ви коли-небудь, що перетин вулиць Богдана Хмельницького і Сенаторки Левчанівської в районі колишнього кінотеатру Зміна якийсь занадто широкий? Тут відчуваєтсья брак історичної забудови, а будівлі зовсім ігнорують червоні лінії. А все тому, що насправді аж до Другої світової війни нинішня вулиця Б.Хмельницького завершувалася саме на цьому повороті - далі не було дороги, а лише двори», – пише Олександр.

Розповідає, що сама вулиця тоді впиралася у величезну синагогу Ашкеназі, яка розташовувалася прямо на місці пішохідного переходу, як на фото.

Дві синагоги та широкий перетин: історик розповів цікаві факти про одну із центральних вулиць Луцька


Як відомо, кінозал «Зміни» був облаштованій також у колишній синагозі– Олицькій.

«Отже, поруч стояли дві синагоги. Обидві позначені на плані Луцька 1869 року. Вулиця впиралася в синагоуг Ашкеназі і далі повертала вгору на сучасну Сенаторки Левчанівської (колишня Тринітарська). На аерофото 1916 року можна помітити, що Ашкеназі вирізнялася з довколишньої забудови свої розміром», – зауважує історик.

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Теги: Луцьк, Олександр Корис, історія, вулиця, Богдана Хмельницького
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