У Києві мітингують власники «євроблях»





Як повідомляє кореспондент



Організатором заходу виступає Всеукраїнська громадська організація «АвтоЄвроСила». Участь в акції беруть представники організації з різних міст України.



Основною вимогою учасників акції є ухвалення парламентом законопроєкту щодо виключення легкових авто з переліку підакцизних товарів та скасування норми про справляння з їх реалізації акцизного податку. Також законопроєкт №3704 спрощує митні процедури оформлення та реєстрації автомобілів на іноземних номерах.



Учасники акції вимагають від парламентаріїв: зібрати Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, проголосувати за законопроєкт №3704 на комітеті, поставити законопроєкт №3704 на голосування Верховної Ради, ухвалити законопроєкт №3704 та передати на підпис президенту.



За словами організаторів, акція може бути продовжена до середи 4 листопада.



Законопроєкт №3704 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку» надали на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 23 червня 2020 року.



Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу, за якими виключити з його положень норми щодо віднесення автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, до переліку підакцизних товарів та справляння з операцій їх реалізації акцизного податку.



Також законопроєкт передбачає створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку».Як повідомляє кореспондент Укрінформу , на акцію зібрались кілька сотень автомобілістів.Організатором заходу виступає Всеукраїнська громадська організація «АвтоЄвроСила». Участь в акції беруть представники організації з різних міст України.Основною вимогою учасників акції є ухвалення парламентом законопроєкту щодо виключення легкових авто з переліку підакцизних товарів та скасування норми про справляння з їх реалізації акцизного податку. Також законопроєкт №3704 спрощує митні процедури оформлення та реєстрації автомобілів на іноземних номерах.Учасники акції вимагають від парламентаріїв: зібрати Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, проголосувати за законопроєкт №3704 на комітеті, поставити законопроєкт №3704 на голосування Верховної Ради, ухвалити законопроєкт №3704 та передати на підпис президенту.За словами організаторів, акція може бути продовжена до середи 4 листопада.Законопроєкт №3704 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку» надали на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 23 червня 2020 року.Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу, за якими виключити з його положень норми щодо віднесення автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, до переліку підакцизних товарів та справляння з операцій їх реалізації акцизного податку.Також законопроєкт передбачає створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні.

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