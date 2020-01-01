У Луцьку вночі із гаража викрали автомобіль
Сьогодні, 10:41
У Луцьку в ніч із 30 на 1 листопада невідомі викрали із гаража автомобіль.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, в одному із гаражних приміщень на вулиці Ранковій викрали автомобіль марки «ВАЗ-2107».
Інформацію підтвердили в ГУНП у Волинській області, зазначивши, що з власник автомобіля виявив крадіжку 1 листопада та звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та проводився огляд території. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочали кримінальне провадження. Встановлюються особи, причетні до цього кримінального правопорушення. Наразі проводять усі потрібні заходи, щоб знайти автомобіль.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, в одному із гаражних приміщень на вулиці Ранковій викрали автомобіль марки «ВАЗ-2107».
Інформацію підтвердили в ГУНП у Волинській області, зазначивши, що з власник автомобіля виявив крадіжку 1 листопада та звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та проводився огляд території. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочали кримінальне провадження. Встановлюються особи, причетні до цього кримінального правопорушення. Наразі проводять усі потрібні заходи, щоб знайти автомобіль.
Головне фото – ілюстративне.
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