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У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО

У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
3-го листопада підприємців та працівники місцевого ринку перекрили дорогу Н-22 на перехресті вулиці Устилузької та Соборної. Люди ходять по пішохідному переходу.

Про це повідомляє "Буг".

Причина такого мітингу: вимагають негайно відновити роботу ринку “Підзамче”, де повісили замки і забороняють торгувати, говорять вони.

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Зазначимо, що Соборна веде до відділу поліції. До людей вийшов керівник відділу поліції Василь Майданюк, зазначивши, що поліція виконує свої обов’язки та закони. Він запропонував вирішити ситуацію мирно і разом з директором ринку піти до міськради врегулювати конфлікт.

О 10:35 люди перемістилися під будівлю міськради.

У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО

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Теги: Володимир, акція протесту, червона зона карантину
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