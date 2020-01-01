У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
Сьогодні, 10:52
3-го листопада підприємців та працівники місцевого ринку перекрили дорогу Н-22 на перехресті вулиці Устилузької та Соборної. Люди ходять по пішохідному переходу.
Про це повідомляє "Буг".
Причина такого мітингу: вимагають негайно відновити роботу ринку “Підзамче”, де повісили замки і забороняють торгувати, говорять вони.
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Зазначимо, що Соборна веде до відділу поліції. До людей вийшов керівник відділу поліції Василь Майданюк, зазначивши, що поліція виконує свої обов’язки та закони. Він запропонував вирішити ситуацію мирно і разом з директором ринку піти до міськради врегулювати конфлікт.
О 10:35 люди перемістилися під будівлю міськради.
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Про це повідомляє "Буг".
Причина такого мітингу: вимагають негайно відновити роботу ринку “Підзамче”, де повісили замки і забороняють торгувати, говорять вони.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Володимирі під мерією підприємці влаштували акцію протесту. ФОТО
Зазначимо, що Соборна веде до відділу поліції. До людей вийшов керівник відділу поліції Василь Майданюк, зазначивши, що поліція виконує свої обов’язки та закони. Він запропонував вирішити ситуацію мирно і разом з директором ринку піти до міськради врегулювати конфлікт.
О 10:35 люди перемістилися під будівлю міськради.
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