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Звернення до виборців кандидата на посаду Луцького міського голови Ігоря Поліщука. ВІДЕО*

Звернення до виборців кандидата на посаду Луцького міського голови Ігоря Поліщука. ВІДЕО*
Кандидата на посаду Луцького міського голови Ігор Поліщук записав звернення до виборців напередодні другого туру.

«Шановні лучани! Шановні жителі об’єднаних територіальних громад!

Щиро дякую кожному, хто проявив відповідальність та взяв участь у голосуванні на місцевих виборах. Дякую всім, хто забезпечив якісну організацію виборчого процесу.

Дякую кожному, хто підтримав команду політичної партії «ЗА Майбутнє» та мене як кандидата на посаду Луцького міського голови.

Я переконаний, що кожен ваш голос – це інвестиція в успішний розвиток нашої громади.

У неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови. Прошу вас прийти на дільниці та підтримати мене, щоб разом із вами ми змогли завершити розпочаті проекти та реалізувати нові.

Впевнений, що завдяки злагодженій системній праці ми зробимо нашу громаду успішною та процвітаючою!

З Божою допомогою та вашою підтримкою, усвідомлюючи усю відповідальність перед кожним із вас, буду й надалі віддано й ефективно працювати на розвиток нашого міста та об'єднаної громади!

Ігор Поліщук, кандидат на посаду Луцького міського голови».



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Теги: Ігор Поліщук, вибори, другий тур, звернення
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Коментарі 1
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А чи поділяєш, Ігорцю, позицію батьків хресних по Харківських угодах ? А як прокоментуєш звернення однопартійців до конституційного суду по скасуванню антикорупційних законів ? Поки не почуємо відповіді - не проголосуємо !
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