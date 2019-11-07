У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО





Автопригода сталась 2 листопада близько 20 години на вулиці Полонківській, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Луцького району. Водій збив 54-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пішохід загинув.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль ВАЗ 2101 збив пішохода.Автопригода сталась 2 листопада близько 20 години на вулиці Полонківській, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Луцького району. Водій збив 54-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП пішохід загинув.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію