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У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО

У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО
У Луцьку автомобіль ВАЗ 2101 збив пішохода.

Автопригода сталась 2 листопада близько 20 години на вулиці Полонківській, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Луцького району. Водій збив 54-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пішохід загинув.

У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО
У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО

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Теги: Луцьк, аварія, смерть
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