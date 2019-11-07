У Луцьку ВАЗ збив на смерть 54-річного чоловіка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку автомобіль ВАЗ 2101 збив пішохода.
Автопригода сталась 2 листопада близько 20 години на вулиці Полонківській, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Луцького району. Водій збив 54-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП пішохід загинув.
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Автопригода сталась 2 листопада близько 20 години на вулиці Полонківській, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Луцького району. Водій збив 54-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП пішохід загинув.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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