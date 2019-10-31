Показали, як у Луцьку «оживає» мурал за допомогою смартфона. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
У мережі розмістили відео, на якому видно, як за допомогою мобільного додатка «оживає» мурал на фасаді колишнього луцького кінотеатру «Зміна».
Відео опублікував на своїй сторінці у фейсбук начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
«Фігури з мозаїк ожили. Цікаве поєднання модернізму і сучасних технологій доповненої реальності», - написав краєзнавець Котис.
Він зазначає, «оживити» мурал можна завдяки додатку AR murals.
Нагадаємо, над цим арт-об'єктом працював луцький художник Андрій Присяжнюк. Робота має назву «Доповнена реальність».
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Відео опублікував на своїй сторінці у фейсбук начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
«Фігури з мозаїк ожили. Цікаве поєднання модернізму і сучасних технологій доповненої реальності», - написав краєзнавець Котис.
Він зазначає, «оживити» мурал можна завдяки додатку AR murals.
Нагадаємо, над цим арт-об'єктом працював луцький художник Андрій Присяжнюк. Робота має назву «Доповнена реальність».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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