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Показали, як у Луцьку «оживає» мурал за допомогою смартфона. ВІДЕО

Показали, як у Луцьку «оживає» мурал за допомогою смартфона. ВІДЕО
У мережі розмістили відео, на якому видно, як за допомогою мобільного додатка «оживає» мурал на фасаді колишнього луцького кінотеатру «Зміна».

Відео опублікував на своїй сторінці у фейсбук начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.

«Фігури з мозаїк ожили. Цікаве поєднання модернізму і сучасних технологій доповненої реальності», - написав краєзнавець Котис.

Він зазначає, «оживити» мурал можна завдяки додатку AR murals.

Нагадаємо, над цим арт-об'єктом працював луцький художник Андрій Присяжнюк. Робота має назву «Доповнена реальність».



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Теги: живий мурал, Луцьк, смартфон
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