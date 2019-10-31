Показали, як у Луцьку «оживає» мурал за допомогою смартфона. ВІДЕО

«оживає» мурал на фасаді колишнього луцького кінотеатру «Зміна».



Відео Олександр Котис.



«Фігури з мозаїк ожили. Цікаве поєднання модернізму і сучасних технологій доповненої реальності», - написав краєзнавець Котис.



Він зазначає, «оживити» мурал можна завдяки додатку AR murals.



Нагадаємо, над цим арт-об'єктом працював луцький художник Андрій Присяжнюк. Робота має назву «Доповнена реальність».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі розмістили відео, на якому видно, як за допомогою мобільного додатка«оживає» мурал на фасаді колишнього луцького кінотеатру «Зміна».Відео опублікував на своїй сторінці у фейсбук начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради«Фігури з мозаїк ожили. Цікаве поєднання модернізму і сучасних технологій доповненої реальності», - написав краєзнавець Котис.Він зазначає, «оживити» мурал можна завдяки додатку AR murals.Нагадаємо, над цим арт-об'єктомпрацював луцький художникРобота має назву «Доповнена реальність».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію