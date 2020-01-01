Які заклади профосвіти і спеціальності популярні на Волині. ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні, 21:38
Поїхати в інше місто або область на навчання – типовий процес для молоді. В середньому, щоб отримати професію, переїжджають 8,4% вступників. Під час вибору закладу аналізується низка факторів: його матеріальна база, якість викладання за професією, можливість для поселення у гуртожиток та комфорт проживання у ньому.
У Міністерстві освіти і науки України вирішили розповісти, які регіони найбільше приваблюють вступників у заклади профосвіти їхній аудит мережі показав, що найбільш привабливим для молоді став Київ – там вчиться 32% учнів з інших регіонів. За ним – Вінницька (15% учнів), Київська (12%), Полтавська (9%) і Донецька (8%) області.
Зазначають, що насамперед на вибір абітурієнтами навчального закладу впливають територіальна наближеність та зручність транспортної розв’язки. Учні з сіл часто приїжджають у міста, адже там є більший вибір профтехів, а ще безкоштовно надається гуртожиток. Вирішальними стають професії, що пропонуються закладом: деякі з них більш популярні серед молоді, а також дозволяють швидше знайти роботу після випуску.
Щодо Волині, то найбільше студентів залучає Луцьке ВПУ будівництва та архітектури, найменше ж – Локачинська філія Оваднівського професійного ліцею. Щодо гендерного розподілу, то переважну більшість жінок обирають Луцький ЦТПО, чоловіки ж йдуть здобувати фах у сферах будівництва, зокрема Луцьке ВПУ.
Детальніше ознайомитися із даними дослідження можна за ПОСИЛАННЯМ.
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У Міністерстві освіти і науки України вирішили розповісти, які регіони найбільше приваблюють вступників у заклади профосвіти їхній аудит мережі показав, що найбільш привабливим для молоді став Київ – там вчиться 32% учнів з інших регіонів. За ним – Вінницька (15% учнів), Київська (12%), Полтавська (9%) і Донецька (8%) області.
Зазначають, що насамперед на вибір абітурієнтами навчального закладу впливають територіальна наближеність та зручність транспортної розв’язки. Учні з сіл часто приїжджають у міста, адже там є більший вибір профтехів, а ще безкоштовно надається гуртожиток. Вирішальними стають професії, що пропонуються закладом: деякі з них більш популярні серед молоді, а також дозволяють швидше знайти роботу після випуску.
Щодо Волині, то найбільше студентів залучає Луцьке ВПУ будівництва та архітектури, найменше ж – Локачинська філія Оваднівського професійного ліцею. Щодо гендерного розподілу, то переважну більшість жінок обирають Луцький ЦТПО, чоловіки ж йдуть здобувати фах у сферах будівництва, зокрема Луцьке ВПУ.
Детальніше ознайомитися із даними дослідження можна за ПОСИЛАННЯМ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Машиністам на Волині готові платити до 15 тисяч гривень: ТОП вакансій
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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