вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотичними речовинами

У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотичними речовинами
У ніч на 3 листопада поліцейські вилучили у лучанина наркотики.

Чоловік мав при собі речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін, інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Підозрілу особу під час патрулювання сьогодні вночі у Луцьку виявили працівники Управління патрульної поліції. Чоловік не мав при собі жодних документів, а під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього речовину, зовні схожу на наркотичну.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, вилучила у нього два поліетиленових пакети вагою близько 180 г з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, згорток та пакетик з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін.

За цим фактом внесено відомості за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

До слова, за вчинення кримінального правопорушення лучанину загрожує до п’яти років обмеження волі.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Луцьк, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За будь-які покупки в магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» дарують знижки -50% на розваги*
Сьогодні, 12:00
На Волині за добу аж четверо людей загинули в аваріях
Сьогодні, 11:56
У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотичними речовинами
Сьогодні, 11:53
Показали, як у Луцьку «оживає» мурал за допомогою смартфона. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
Машиністам на Волині готові платити до 15 тисяч гривень: ТОП вакансій
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками У Луцьку затримали трьох хлопців з наркотиками
19 жовтень, 17:20
У Луцьку спіймали «закладчиків». ФОТО У Луцьку спіймали «закладчиків». ФОТО
28 квітень, 22:59
Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО
26 квітень, 22:16
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
25 квітень, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ розповіли, як мешканцям сіл пройти тестування на коронавірус
Сьогодні, 12:48
 0
Три тижні на волі і черговий строк: на Волині чоловіка удванадцяте засудили за грабіж
Сьогодні, 12:13
 0
Відомо, коли світломузичний фонтан у Луцьку призупинить роботу
Сьогодні, 12:12
 0
За будь-які покупки в магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» дарують знижки -50% на розваги*
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині за добу аж четверо людей загинули в аваріях
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8