У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотичними речовинами





Чоловік мав при собі речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін,



Підозрілу особу під час патрулювання сьогодні вночі у Луцьку виявили працівники Управління патрульної поліції. Чоловік не мав при собі жодних документів, а під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього речовину, зовні схожу на наркотичну.



Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, вилучила у нього два поліетиленових пакети вагою близько 180 г з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, згорток та пакетик з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін.



За цим фактом внесено відомості за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



До слова, за вчинення кримінального правопорушення лучанину загрожує до п’яти років обмеження волі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 3 листопада поліцейські вилучили у лучанина наркотики.Чоловік мав при собі речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін, інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Підозрілу особу під час патрулювання сьогодні вночі у Луцьку виявили працівники Управління патрульної поліції. Чоловік не мав при собі жодних документів, а під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього речовину, зовні схожу на наркотичну.Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, вилучила у нього два поліетиленових пакети вагою близько 180 г з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, згорток та пакетик з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін.За цим фактом внесено відомості за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.До слова, за вчинення кримінального правопорушення лучанину загрожує до п’яти років обмеження волі.

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