На Волині за добу аж четверо людей загинули в аваріях
Сьогодні, 11:56
На Волині за добу трапилось декілька смертельних аварій.
Так, 2 листопада 42-річний рівнянин, керуючи автомобілем DAF на автодорозі поблизу села Литовеж Іваничівського району збив 41-річну пішохідку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
А у Камінь-Каширському районі водій мотоцикла Lifan LF-150 злетів з дороги та перекинувся.
Пішохідка та мотоцикліст загинули.
Окрім цього, у Турійському районі невідомий водій на смерть збив велосипедиста. Особу водія-порушника та загиблого встановлюють.
За усіма фактами летальних триває слідство.
Нагадаємо, що у Луцьку 2 листопада ВАЗ на смерть збив 54-річного пішохода.
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Так, 2 листопада 42-річний рівнянин, керуючи автомобілем DAF на автодорозі поблизу села Литовеж Іваничівського району збив 41-річну пішохідку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
А у Камінь-Каширському районі водій мотоцикла Lifan LF-150 злетів з дороги та перекинувся.
Пішохідка та мотоцикліст загинули.
Окрім цього, у Турійському районі невідомий водій на смерть збив велосипедиста. Особу водія-порушника та загиблого встановлюють.
За усіма фактами летальних триває слідство.
Нагадаємо, що у Луцьку 2 листопада ВАЗ на смерть збив 54-річного пішохода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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