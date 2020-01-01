На Волині за добу аж четверо людей загинули в аваріях





Так, 2 листопада 42-річний рівнянин, керуючи автомобілем DAF на автодорозі поблизу села Литовеж Іваничівського району збив 41-річну пішохідку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



А у Камінь-Каширському районі водій мотоцикла Lifan LF-150 злетів з дороги та перекинувся.



Пішохідка та мотоцикліст загинули.



Окрім цього, у Турійському районі невідомий водій на смерть збив велосипедиста. Особу водія-порушника та загиблого встановлюють.



За усіма фактами летальних триває слідство.



Нагадаємо, що









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