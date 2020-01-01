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На Волині за добу аж четверо людей загинули в аваріях

На Волині за добу аж четверо людей загинули в аваріях
На Волині за добу трапилось декілька смертельних аварій.

Так, 2 листопада 42-річний рівнянин, керуючи автомобілем DAF на автодорозі поблизу села Литовеж Іваничівського району збив 41-річну пішохідку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

А у Камінь-Каширському районі водій мотоцикла Lifan LF-150 злетів з дороги та перекинувся.

Пішохідка та мотоцикліст загинули.

Окрім цього, у Турійському районі невідомий водій на смерть збив велосипедиста. Особу водія-порушника та загиблого встановлюють.

За усіма фактами летальних триває слідство.

Нагадаємо, що у Луцьку 2 листопада ВАЗ на смерть збив 54-річного пішохода.

На Волині за добу аж четверо людей загинули в аваріях



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Теги: аварії, Волинь, смерті, поліція
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