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У районі на Волині – смертельна аварія: поліція встановлює учасників ДТП

У районі на Волині – смертельна аварія: поліція встановлює учасників ДТП
У ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району, в напрямку Ковеля, невстановлений автомобіль збив велосипедиста.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Чоловік від отриманих травм загинув, його особа невстановлена. Чоловік пересувався на велосипеді зеленого кольору. При собі мав торбу.

За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи спрямовані на розшук та встановлення водія-порушника та особи загиблого.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо смертельної аварії, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0685147424 або 102.



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Теги: Турійський район, смертельна аварія
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