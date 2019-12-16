У районі на Волині – смертельна аварія: поліція встановлює учасників ДТП





Про це



Чоловік від отриманих травм загинув, його особа невстановлена. Чоловік пересувався на велосипеді зеленого кольору. При собі мав торбу.



За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи спрямовані на розшук та встановлення водія-порушника та особи загиблого.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо смертельної аварії, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0685147424 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району, в напрямку Ковеля, невстановлений автомобіль збив велосипедиста.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Чоловік від отриманих травм загинув, його особа невстановлена. Чоловік пересувався на велосипеді зеленого кольору. При собі мав торбу.За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи спрямовані на розшук та встановлення водія-порушника та особи загиблого.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо смертельної аварії, невідкладно повідомити поліцію за телефонами:

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