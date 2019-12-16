У районі на Волині – смертельна аварія: поліція встановлює учасників ДТП
Сьогодні, 13:08
У ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району, в напрямку Ковеля, невстановлений автомобіль збив велосипедиста.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік від отриманих травм загинув, його особа невстановлена. Чоловік пересувався на велосипеді зеленого кольору. При собі мав торбу.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи спрямовані на розшук та встановлення водія-порушника та особи загиблого.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо смертельної аварії, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0685147424 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік від отриманих травм загинув, його особа невстановлена. Чоловік пересувався на велосипеді зеленого кольору. При собі мав торбу.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи спрямовані на розшук та встановлення водія-порушника та особи загиблого.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо смертельної аварії, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0685147424 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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