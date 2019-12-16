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Через аварію на електромережах більша частина Луцька – без води

Через аварію на електромережах більша частина Луцька – без води
Через аварійну ситуацію на електромережах у вівторок, 3 листопада, зупинився Дубнівський водозабір.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

У результаті несправності більша частина міста лишилася без водопостачання. Наразі електрики працюють над усуненням наслідків аварійної зупинки подачі електроенергії.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно півтори години.

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Теги: вода, Луцьк, аварія, електромережа
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