У Хмельницькому після жорстокого побиття матір’ю померла 4-річна дівчинка. ВІДЕО





Про це розповіли у



Дитина була в глибокій комі. Вона мала забої внутрішніх органів та зламану руку. Тоді правоохоронці в побитті дівчинки запідозрили її 34-річну матір, яка всі звинувачення заперечувала. Мовляв, у доньки були напади епілепсії, під час яких вона так сильно побилася.



Слова матері спростували медики та соціальні працівники. З'ясувалося, що у дитини ніколи не було жодних нападів. Вона декілька років жила в прийомній родині і лише недавно рідна матір через суд повернула собі її та старшу сестру. Діти були відібрані в жінки через недогляд.



Суд обрав матері запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Після смерті дитини справу кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. У разі доведення вини жінки - її можуть ув'язнити на строк від семи до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хмельницькому померла 4-річна дівчинка із села Ходаківці. Її два тижні тому шпиталізували з численними травмами до реанімації після жорстокого побиття матері.Про це розповіли у ТСН. Дитина була в глибокій комі. Вона мала забої внутрішніх органів та зламану руку. Тоді правоохоронці в побитті дівчинки запідозрили її 34-річну матір, яка всі звинувачення заперечувала. Мовляв, у доньки були напади епілепсії, під час яких вона так сильно побилася.Слова матері спростували медики та соціальні працівники. З'ясувалося, що у дитини ніколи не було жодних нападів. Вона декілька років жила в прийомній родині і лише недавно рідна матір через суд повернула собі її та старшу сестру. Діти були відібрані в жінки через недогляд.Суд обрав матері запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Після смерті дитини справу кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. У разі доведення вини жінки - її можуть ув'язнити на строк від семи до десяти років.

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