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Для волинських рятувальників передали нові спецавтомобілі. ФОТО

Для волинських рятувальників передали нові спецавтомобілі. ФОТО
На озброєння волинських рятувальників надійшли 3 нових аварійно-рятувальних автомобілі легкого типу на повнопривідному шасі Ford Ranger.

Про це інформує управління ДСНС в області.

Ці машини оснащені електричними лебідками, сучасним обладнанням для рятування людей під час ДТП та з-під завалів, обрушень конструкцій (ножниці, пилки, розтискачі, домкрати), медичними засобами для ефективного надання постраждалим першої долікарської допомоги, сучасними засобами зв’язку (переносними та стаціонарними радіостанціями), освітлення місця події (індивідуальні, переносні та стаціонарні ліхтарі) тощо.

Авто може перевозити 5 рятувальників чергової варти служби «101».

«Ці машини передані для постановки в бойовий розрахунок у 9-й Державній пожежно-рятувальній частині м.Горохів, 10-й ДПРЧ м.Любомль, 14-й ДПРЧ смт Ратне Управління ДСНС в області для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та порятунку людей під час них», - зазначив головний рятувальник області Володимир Грушовінчук.
Для волинських рятувальників передали нові спецавтомобілі. ФОТО
Для волинських рятувальників передали нові спецавтомобілі. ФОТО
Для волинських рятувальників передали нові спецавтомобілі. ФОТО
Для волинських рятувальників передали нові спецавтомобілі. ФОТО


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Теги: волинські рятувальник, авто
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