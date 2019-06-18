Поставив на коліна і стріляв: на Волині чоловіка судять за насилля над іншим





Про це йдеться в



Все почалося з того, що о пів на 11 вечора 19 жовтня в обвинуваченого та потерпілого виник конфлікт біля входу у будинок другого. Намагаючись уникнути принижень і цькувань зі сторони неадекватного опонента, чоловік вирішив припинити конфлікт, зачинившись у своєму помешканні, однак заховатися не вийшло. П’яний обвинувачений витягнув «пневмат», який, як йдеться в ухвалі суду, носив при собі для залякування, та почав ним погрожувати і штовхати двері, що відчайдушно намагався втримати наляканий чоловік. Зрештою пролунали перші постріли, на щастя, обійшлося лише легкою забійною раною тулуба, однак, поранивши опонента, зловмисник таки потрапив у будинок.



Вже там, проявляючи винятковий цинізм та зверхність, приставив пістолет до голови потерпілого і, погрожуючи розправою, змусив його стати на коліна, закласти руки за голову та нагнутися вперед. Після цього з усієї сили вдарив ногою в обличчя і пішов, лишивши потерпілого живим.



Згідно із даними суду, підозрюваний є фізично здоровим і працездатним молодим чоловіком, але офіційного місця роботи і доходів не має, неодружений, проживає разом із батьками, раніше не судимий, однак за такий дебош йому загрожує реальний термін.



Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом і чекає на вирок суду. Йому інкримінують вчинення правопорушень, передбачених частиною першою статті 129, частиною другою статті 162, частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Турійщині трапилася жорстока суперечка між двома чоловіками, яка закінчилася пострілами, синцями і домашнім арештом для нападника, який чекає на вирок суду.Про це йдеться в ухвалі Турійського районного суду Волинської області.Все почалося з того, що о пів на 11 вечора 19 жовтня в обвинуваченого та потерпілого виник конфлікт біля входу у будинок другого. Намагаючись уникнути принижень і цькувань зі сторони неадекватного опонента, чоловік вирішив припинити конфлікт, зачинившись у своєму помешканні, однак заховатися не вийшло. П’яний обвинувачений витягнув «пневмат», який, як йдеться в ухвалі суду, носив при собі для залякування, та почав ним погрожувати і штовхати двері, що відчайдушно намагався втримати наляканий чоловік. Зрештою пролунали перші постріли, на щастя, обійшлося лише легкою забійною раною тулуба, однак, поранивши опонента, зловмисник таки потрапив у будинок.Вже там, проявляючи винятковий цинізм та зверхність, приставив пістолет до голови потерпілого і, погрожуючи розправою, змусив його стати на коліна, закласти руки за голову та нагнутися вперед. Після цього з усієї сили вдарив ногою в обличчя і пішов, лишивши потерпілого живим.Згідно із даними суду, підозрюваний є фізично здоровим і працездатним молодим чоловіком, але офіційного місця роботи і доходів не має, неодружений, проживає разом із батьками, раніше не судимий, однак за такий дебош йому загрожує реальний термін.Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом і чекає на вирок суду. Йому інкримінують вчинення правопорушень, передбачених частиною першою статті 129, частиною другою статті 162, частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України,

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