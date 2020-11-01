Відомо, в яких регіонах України розгортатимуть мобільні госпіталі
Сьогодні, 15:23
Мобільні шпиталі розгортатимуть по Україні в трьох місцях - у Києві, в Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, - пише Українська правда.
За його словами, локації визначала місцева влада.
"Була обрахована сума коштів, яка необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок на один польовий шпиталь.
Кількість медичних працівників, яка буде там працювати - 1200 осіб. Визначена сума коштів і перелік обладнання, який необхідний. Підготовлені відповідні розпорядчі документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які будуть займатися облаштуванням цих мобільних шпиталів і разі потреби", - розповів Степанов.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.
"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав санітарний лікар.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, - пише Українська правда.
За його словами, локації визначала місцева влада.
"Була обрахована сума коштів, яка необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок на один польовий шпиталь.
Кількість медичних працівників, яка буде там працювати - 1200 осіб. Визначена сума коштів і перелік обладнання, який необхідний. Підготовлені відповідні розпорядчі документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які будуть займатися облаштуванням цих мобільних шпиталів і разі потреби", - розповів Степанов.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.
"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав санітарний лікар.
Головне фото – ілюстративне.
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