Відомо, в яких регіонах України розгортатимуть мобільні госпіталі





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, - пише



За його словами, локації визначала місцева влада.



"Була обрахована сума коштів, яка необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок на один польовий шпиталь.



Кількість медичних працівників, яка буде там працювати - 1200 осіб. Визначена сума коштів і перелік обладнання, який необхідний. Підготовлені відповідні розпорядчі документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які будуть займатися облаштуванням цих мобільних шпиталів і разі потреби", - розповів Степанов.



Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.



"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав санітарний лікар.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мобільні шпиталі розгортатимуть по Україні в трьох місцях - у Києві, в Донецькій та Одеській областях.Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, - пише Українська правда За його словами, локації визначала місцева влада."Була обрахована сума коштів, яка необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок на один польовий шпиталь.Кількість медичних працівників, яка буде там працювати - 1200 осіб. Визначена сума коштів і перелік обладнання, який необхідний. Підготовлені відповідні розпорядчі документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які будуть займатися облаштуванням цих мобільних шпиталів і разі потреби", - розповів Степанов.Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами."Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав санітарний лікар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію