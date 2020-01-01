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На Волині відремонтували міст через річку Західний Буг

На Волині відремонтували міст через річку Західний Буг
Цьогоріч на Волині відремонтували міст через річку Західний Буг поблизу села Литовеж на Іваничівщині.

Міст розташований на км 89+294 автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Його довжина близько 124 м, інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Відновлення мосту провели у рамках поточного середнього ремонту ділянки автодороги Р-15, протяжністю 9,5 км, що пролягає від м. Нововолинська до межі Волинської та Львівської областей. Підрядник – ТзОВ "Автомагістраль-Південь".

На порівняльних світлинах – міст до ремонту (травень 2020 року) та після (жовтень 2020р.).

Загалом територією Волині пролягає 1 794 км автошляхів загального користування державного значення. На них розміщено 180 мостів і шляхопроводів загальною довжиною 4 831,7 п. м.

На Волині відремонтували міст через річку Західний Буг

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Теги: ремонт, міст, Волинь
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