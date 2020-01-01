На Волині відремонтували міст через річку Західний Буг





Міст розташований на км 89+294 автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Його довжина близько 124 м, інформує



Відновлення мосту провели у рамках поточного середнього ремонту ділянки автодороги Р-15, протяжністю 9,5 км, що пролягає від м. Нововолинська до межі Волинської та Львівської областей. Підрядник – ТзОВ "Автомагістраль-Південь".



На порівняльних світлинах – міст до ремонту (травень 2020 року) та після (жовтень 2020р.).



Загалом територією Волині пролягає 1 794 км автошляхів загального користування державного значення. На них розміщено 180 мостів і шляхопроводів загальною довжиною 4 831,7 п. м.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч на Волині відремонтували міст через річку Західний Буг поблизу села Литовеж на Іваничівщині.Міст розташований на км 89+294 автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Його довжина близько 124 м, інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області. Відновлення мосту провели у рамках поточного середнього ремонту ділянки автодороги Р-15, протяжністю 9,5 км, що пролягає від м. Нововолинська до межі Волинської та Львівської областей. Підрядник – ТзОВ "Автомагістраль-Південь".На порівняльних світлинах – міст до ремонту (травень 2020 року) та після (жовтень 2020р.).Загалом територією Волині пролягає 1 794 км автошляхів загального користування державного значення. На них розміщено 180 мостів і шляхопроводів загальною довжиною 4 831,7 п. м.

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