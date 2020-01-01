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Для більшої частини Луцька відновили водопостачання

Для більшої частини Луцька відновили водопостачання
У Луцьку аварійну ситуацію на електричних мережах станції Дубнівського водозабору ліквідували, а водопостачання відновили.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, через аварію на електромережах більша частина Луцька була без водопостачання.

Тиск подачі води стабілізується найближчим часом. Зазначають, якщо протягом години водопостачання не відновиться, просять телефонувати на аварійну лінію КП «Луцькводоканал».

Перепрошують за тимчасові незручності.

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Теги: водопостачання, Луцьк, ліквідували
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