Для більшої частини Луцька відновили водопостачання





Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".



Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, через аварію на електромережах більша частина Луцька була без водопостачання.



Тиск подачі води стабілізується найближчим часом. Зазначають, якщо протягом години водопостачання не відновиться, просять телефонувати на аварійну лінію КП «Луцькводоканал».



Перепрошують за тимчасові незручності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку аварійну ситуацію на електричних мережах станції Дубнівського водозабору ліквідували, а водопостачання відновили.Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, через аваріюТиск подачі води стабілізується найближчим часом. Зазначають, якщо протягом години водопостачання не відновиться, просять телефонувати на аварійну лінію КП «Луцькводоканал».Перепрошують за тимчасові незручності.

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