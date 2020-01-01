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Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції

Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції
Трагічний інцидент трапився у місцевості Мохув (Опольське воєводство) у Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на opole.tvp.pl, 30-річний громадянин України, який керував автомобілем Fiat Seicento, не зупинився на вимогу поліції й почав утікати.

Під час спроби втечі він на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок аварії українець загинув на місці. Спроби реанімувати чоловіка успіху не принесли.

Встановленням всіх обставин, які призвели до трагедії, займається Окружна прокуратура в Прудніку.

Нагадаємо, що в Мазовецькому воєводстві у ДТП загинуло дві українки.

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Теги: Польща, українець, смерть, аварія
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