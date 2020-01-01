Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції





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Під час спроби втечі він на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок аварії українець загинув на місці. Спроби реанімувати чоловіка успіху не принесли.



Встановленням всіх обставин, які призвели до трагедії, займається Окружна прокуратура в Прудніку.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагічний інцидент трапився у місцевості Мохув (Опольське воєводство) у Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на opole.tvp.pl, 30-річний громадянин України, який керував автомобілем Fiat Seicento, не зупинився на вимогу поліції й почав утікати.Під час спроби втечі він на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок аварії українець загинув на місці. Спроби реанімувати чоловіка успіху не принесли.Встановленням всіх обставин, які призвели до трагедії, займається Окружна прокуратура в Прудніку.Нагадаємо, що в Мазовецькому воєводстві у ДТП загинуло дві українки

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