Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції
Сьогодні, 15:56
Трагічний інцидент трапився у місцевості Мохув (Опольське воєводство) у Польщі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на opole.tvp.pl, 30-річний громадянин України, який керував автомобілем Fiat Seicento, не зупинився на вимогу поліції й почав утікати.
Під час спроби втечі він на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок аварії українець загинув на місці. Спроби реанімувати чоловіка успіху не принесли.
Встановленням всіх обставин, які призвели до трагедії, займається Окружна прокуратура в Прудніку.
Нагадаємо, що в Мазовецькому воєводстві у ДТП загинуло дві українки.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на opole.tvp.pl, 30-річний громадянин України, який керував автомобілем Fiat Seicento, не зупинився на вимогу поліції й почав утікати.
Під час спроби втечі він на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок аварії українець загинув на місці. Спроби реанімувати чоловіка успіху не принесли.
Встановленням всіх обставин, які призвели до трагедії, займається Окружна прокуратура в Прудніку.
Нагадаємо, що в Мазовецькому воєводстві у ДТП загинуло дві українки.
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