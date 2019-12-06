Для луцьких авіаторів збудують каплицю
Сьогодні, 16:10
Каплицю на честь пророка Іллі будуватимуть на базі Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Олександра Покришкіна, що дислокується в Луцьку.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Чин заснування церкви і поставлення хреста з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла очолив капелан цього підрозділу протоієрей Олександр Вронський. Із ним правили інші військові священники. Також відслужили панахиду за загиблими авіаторами.
Довідка:
Ця бригада створена у 1992 р., проте постійно трансформувалася. Із 2006 р. її реорганізовано у 204-ту авіаційну Севастопольську бригаду винищувальну, а вже 27 грудня 2007-го – у бригаду тактичної авіації. В 2014 р. у зв’язку із окупацією Криму російськими військами представники Повітряних сил України вивезли техніку та майно до Миколаєва, а в 2018 р. підрозділ передислокували до Луцька.
З того часу о. Олександр постійно відвідував авіаторів. У березні 2020-го офіційно став капеланом бригади та облаштував у частині молитовний куточок. А після завершення будівництва військовослужбовці матимуть свою каплицю.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Чин заснування церкви і поставлення хреста з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла очолив капелан цього підрозділу протоієрей Олександр Вронський. Із ним правили інші військові священники. Також відслужили панахиду за загиблими авіаторами.
Довідка:
Ця бригада створена у 1992 р., проте постійно трансформувалася. Із 2006 р. її реорганізовано у 204-ту авіаційну Севастопольську бригаду винищувальну, а вже 27 грудня 2007-го – у бригаду тактичної авіації. В 2014 р. у зв’язку із окупацією Криму російськими військами представники Повітряних сил України вивезли техніку та майно до Миколаєва, а в 2018 р. підрозділ передислокували до Луцька.
З того часу о. Олександр постійно відвідував авіаторів. У березні 2020-го офіційно став капеланом бригади та облаштував у частині молитовний куточок. А після завершення будівництва військовослужбовці матимуть свою каплицю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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