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Для луцьких авіаторів збудують каплицю

Для луцьких авіаторів збудують каплицю
Каплицю на честь пророка Іллі будуватимуть на базі Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Олександра Покришкіна, що дислокується в Луцьку.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Чин заснування церкви і поставлення хреста з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла очолив капелан цього підрозділу протоієрей Олександр Вронський. Із ним правили інші військові священники. Також відслужили панахиду за загиблими авіаторами.

Довідка:

Ця бригада створена у 1992 р., проте постійно трансформувалася. Із 2006 р. її реорганізовано у 204-ту авіаційну Севастопольську бригаду винищувальну, а вже 27 грудня 2007-го – у бригаду тактичної авіації. В 2014 р. у зв’язку із окупацією Криму російськими військами представники Повітряних сил України вивезли техніку та майно до Миколаєва, а в 2018 р. підрозділ передислокували до Луцька.

З того часу о. Олександр постійно відвідував авіаторів. У березні 2020-го офіційно став капеланом бригади та облаштував у частині молитовний куточок. А після завершення будівництва військовослужбовці матимуть свою каплицю.

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Теги: авіатори, Луцьк, військовослужбовці
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