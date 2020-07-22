Луцьк просить Кабмін збільшити дозволену кількість пасажирів у транспорті під час карантину

Луцька міська рада просить Кабмін збільшити відсоток перевезення пасажирів у громадському транспорті.Про це йдеться на сайті мерії.Враховуючи численні скарги мешканців міста щодо неможливості доїхати вчасно до місць навчання або ж роботи і у зворотному напрямку, особливо з 7.00 до 10.00 та з 17.00 до 20.00, Луцька міська рада звернулась з проханням до Кабінету міністрів України дозволити здійснювати перевезення пасажирів у громадському транспорті (автобус, тролейбус) 75% від загальної пасажиромісткості не залежно від рівня епідемічної небезпеки. Мова йде про заповнення місць для сидіння та 50 відсотків пасажирів від кількості місць для стояння, передбачених заводом-виробником транспортного засобу.Нагадаємо, на сьогодні діють обмеження щодо перевезення пасажирів, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Відповідно до цієї постанови, пасажири можуть їхати у транспортному засобі лише на місцях для сидіння.Як зазначає начальник управління транспорту та зв’язку міської ради, міський транспорт так влаштований, що у ньому є спеціальні платформи для стояння. Тож транспортний засіб може передбачати 50-60 пасажирів, що їдуть стоячи.“На сьогодні ж, при обмеженнях, які діють, складається не дуже добра ситуація для пасажирів і відповідно не задовольняє перевізників”, - підсумовує Володимир Степанов.Варто зазначити, що це вже друге звернення щодо пасажирських перевезень, спрямоване у Кабінет міністрів України. Перше підтримали депутати Луцької міської ради на сесії 9 вересня. Відповідь з Кабміну досі не надійшла.