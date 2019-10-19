На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО
Сьогодні, 16:48
На Волині після 40-ка років спільного життя Сергій та Оксана Кічуки вирішили повінчатися.
Про це повідомляють на сторінці Жидичинського центру у фейсбук.
Таїнство вінчання відбувалося у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі, що у Ківерцівському районі.
"Любов засвідчена роками. Презентуємо Вашій увазі неймовірний фоторепортаж довгоочікуваної події - таїнства вінчання Сергія та Олени Кічуків, після 40 років спільного життя", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці Жидичинського центру у фейсбук.
Таїнство вінчання відбувалося у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі, що у Ківерцівському районі.
"Любов засвідчена роками. Презентуємо Вашій увазі неймовірний фоторепортаж довгоочікуваної події - таїнства вінчання Сергія та Олени Кічуків, після 40 років спільного життя", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Наречений дуже симпатичний. Добре зберігся.
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