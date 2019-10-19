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На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО

На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО
На Волині після 40-ка років спільного життя Сергій та Оксана Кічуки вирішили повінчатися.

Про це повідомляють на сторінці Жидичинського центру у фейсбук.

Таїнство вінчання відбувалося у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі, що у Ківерцівському районі.

"Любов засвідчена роками. Презентуємо Вашій увазі неймовірний фоторепортаж довгоочікуваної події - таїнства вінчання Сергія та Олени Кічуків, після 40 років спільного життя", - йдеться у повідомленні.

На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО
На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО
На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО
На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО
На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО

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Теги: Жидичинський монастир, вінчання
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Коментарі 1
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Наречений дуже симпатичний. Добре зберігся.
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