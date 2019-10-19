На Волині подружжя обвінчалося після 40-ка років спільного життя. ФОТО

Сергій та Оксана Кічуки вирішили повінчатися.



Про це повідомляють на сторінці Жидичинського центру у фейсбук.



Таїнство вінчання відбувалося у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі, що у Ківерцівському районі.



"Любов засвідчена роками. Презентуємо Вашій увазі неймовірний фоторепортаж довгоочікуваної події - таїнства вінчання Сергія та Олени Кічуків, після 40 років спільного життя", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині після 40-ка років спільного життятавирішили повінчатися.Про це повідомляють на сторінці Жидичинського центру у фейсбук.Таїнство вінчання відбувалося у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі, що у Ківерцівському районі."Любов засвідчена роками. Презентуємо Вашій увазі неймовірний фоторепортаж довгоочікуваної події - таїнства вінчання Сергія та Олени Кічуків, після 40 років спільного життя", - йдеться у повідомленні.

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