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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 листопада
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі близько +6…+9 градусів, удень – до +11…+13. Вітер південний, південно-східний, західний і південно-західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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