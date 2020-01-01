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Єдина на Волині патронатна сім’я припинила свою роботу

Єдина на Волині патронатна сім’я припинила свою роботу
У Волинській області функціонує 29 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 188 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 67 прийомних сімей, на виховання та спільне проживання до яких влаштували 137 дітей цієї категорії.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Цього року в області створили 4 дитячі будинки сімейного типу та 2 прийомні сім’ї. Усього до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей влаштували 33 дитини, позбавлені батьківського піклування.

Патронатна сім’я на Волині функціонувала тільки одна та, на жаль, припинила свою роботу.

Загалом сімейними формами виховання в області охоплено 95% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Довідково: станом на 30 жовтня 2020 року в області проживає 1517 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 1104 – перебувають у сім’ях під опікою та піклуванням; 281 – виховується у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; 47 – навчаються у загальноосвітніх та спеціалізованих школах-інтернатах; 20 – у спеціалізованому будинку дитини; 5 – у будинках-інтернатах для дітей-інвалідів; 12 – тимчасово, на період оформлення документів, влаштовано в сім’ї родичів та знайомих, 21 – навчаються у ВНЗ, ПТНЗ на повному державному утриманні.


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Теги: патронатна сім’я, Волинь
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