У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода





Інцидент стався сьогодні, 3 листопада, близько 17:30, пише ІА



З слів очевидців, водій автомобіля марки Mercedes на пішохідному переході збив жінку похилого віку у той час, коли остання переходила дорогу.



У результаті зіткнення жінка отримала незначні тілесні ушкодження.



На місці працюють працівники швидкої допомоги та поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка похилого віку, трапилася у Луцьку на вулиці Рівненській поблизу Свято-Петро-Павлівської церкви.Інцидент стався сьогодні, 3 листопада, близько 17:30, пише ІА "Волинські Новини". З слів очевидців, водій автомобіля марки Mercedes на пішохідному переході збив жінку похилого віку у той час, коли остання переходила дорогу.У результаті зіткнення жінка отримала незначні тілесні ушкодження.На місці працюють працівники швидкої допомоги та поліції.

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