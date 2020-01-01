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У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода

У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка похилого віку, трапилася у Луцьку на вулиці Рівненській поблизу Свято-Петро-Павлівської церкви.

Інцидент стався сьогодні, 3 листопада, близько 17:30, пише ІА "Волинські Новини".

З слів очевидців, водій автомобіля марки Mercedes на пішохідному переході збив жінку похилого віку у той час, коли остання переходила дорогу.

У результаті зіткнення жінка отримала незначні тілесні ушкодження.

На місці працюють працівники швидкої допомоги та поліції.

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Теги: Луцьк, аварія, пішохід
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