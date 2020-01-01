У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода
Сьогодні, 18:15
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка похилого віку, трапилася у Луцьку на вулиці Рівненській поблизу Свято-Петро-Павлівської церкви.
Інцидент стався сьогодні, 3 листопада, близько 17:30, пише ІА "Волинські Новини".
З слів очевидців, водій автомобіля марки Mercedes на пішохідному переході збив жінку похилого віку у той час, коли остання переходила дорогу.
У результаті зіткнення жінка отримала незначні тілесні ушкодження.
На місці працюють працівники швидкої допомоги та поліції.
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Інцидент стався сьогодні, 3 листопада, близько 17:30, пише ІА "Волинські Новини".
З слів очевидців, водій автомобіля марки Mercedes на пішохідному переході збив жінку похилого віку у той час, коли остання переходила дорогу.
У результаті зіткнення жінка отримала незначні тілесні ушкодження.
На місці працюють працівники швидкої допомоги та поліції.
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