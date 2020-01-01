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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, коли запрацює «коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому

Повідомили, коли запрацює «коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому
Тимчасовий шпиталь для госпіталізації недужих на коронавірусну інфекцію на базі Луцького пологового будинку може запрацювати за 1-2 тижні. Наразі тривають останні роботи з облаштування.

Про це Суспільному розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.

З його слів, у тепер вже колишньому акушерському відділенні лишилося налагодити додаткові кисневі магістралі: "про точну дату відкриття ще рано говорити, але ми на фінішній прямій".

Про те, що МОЗ дозволило перепрофілювати Луцький пологовий будинок, стало відомо напередодні. Рішення міністерства чекали майже два тижні. Коронавірусний шпиталь буде розрахований на 250 ліжок.

"На першому поверсі залишається відділення пологового, де будуть лікувати виключно вагітних з COVID-19, воно розраховане на 36 ліжок. Решта, 214 ліжок розміщені по палатах на 2,3 та 4 поверхах пологового", - розповів Володимир Лотвін.

З 250 ліжок до кисневої системи планують під'єднати 110. Договір на постачання кисню заключений з Львівським підприємством.

Нині в тимчасовий шпиталь шукають персонал. Частина працівників пологового вже погодилися працювати з недужими на коронавірус, ще частина працівників прийдуть до шпиталю з міської лікарні.

"Намагаємося також залучити спеціалістів і з інших лікувальних установ", - каже головний медик Луцька.

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Теги: луцький пологовий, шпиталь, коронавірус
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