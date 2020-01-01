Волинянкам з дітьми, які страждають від домашнього насильства, пропонують звернутись у кризовий центр





Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Річна, 10;

Контакти: 0 800 503 231 безкоштовний з усіх номерів по Україні;

+38 (099) 2000 103 офіс БФ «Я майбутнє України»;

050 243 69 71 керівник Марта Левченко;



Електронна адреса:

Офіційний сайт www.misto-dobra.com.ua.



Кризовий центр для жінок із дітьми «Місто Добра» - це не тільки тимчасовий притулок та місце безпечного проживання постраждалих від домашнього насильства, але й комплексна програма соціалізації жінок, по завершенню якої жінка-мама самостійно вміє забезпечувати себе та своїх дітей.



У приміщення Кризового центру облаштували 27 житлових кімнат для цілодобового перебування 80 осіб, які забезпечуються всіма необхідними речами, засобами гігієни, продуктами харчування. Разом з тим, умови перебування адаптовані для осіб з інвалідністю.



Мешканцями Кризового центру «Місто Добра» можуть бути жінки із дітьми з усіх областей України та громадянки інших країн, які потребують допомоги на території України.



Мешканці притулку отримують кваліфіковану медичну, юридичну, психологічну, педагогічну допомогу, здобувають навички ведення домашнього господарства, за потреби можуть здобути освіту, працевлаштуватись.



Програма розвитку є індивідуальною і базується виключно на бажанні та потенціалі самої жінки.



Протягом реабілітації родини, працівники Кризового центру тримають зворотній зв’язкок із установою, яка скерувала родину та інформують про проведену роботу з родиною, надання відповідних послуг.



Для зарахування до Кризового центру необхідні:



- попереднє узгодження із центром по телефону чи електронній пошті;

- флюрографія;

- аналіз на Torch-інфекції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою сприяння у наданні послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, зокрема в частині забезпечення місцем тимчасового, безпечного, цілодобового перебування, організації допомоги особам, які опинились в складних життєвих обставинах та не мають місця проживання, у яких відсутні документи, що посвідчують особу, як наслідок виникають проблеми з працевлаштуванням та пошуком житла, а також для збереження родинних зв’язків між мамою та дитиною - організували роботу Кризового центру для жінок із дітьми «Місто Добра»:Місцезнаходження: м. Чер0 800 503 231 безкоштовний з усіх номерів по Україні;офіс БФ «Я майбутнє України»;керівникЕлектронна адреса: [email protected] Офіційний сайт www.misto-dobra.com.ua.Кризовий центр для жінок із дітьми «Місто Добра» - це не тільки тимчасовий притулок та місце безпечного проживання постраждалих від домашнього насильства, але й комплексна програма соціалізації жінок, по завершенню якої жінка-мама самостійно вміє забезпечувати себе та своїх дітей.У приміщення Кризового центру облаштували 27 житлових кімнат для цілодобового перебування 80 осіб, які забезпечуються всіма необхідними речами, засобами гігієни, продуктами харчування. Разом з тим, умови перебування адаптовані для осіб з інвалідністю.Мешканцями Кризового центру «Місто Добра» можуть бути жінки із дітьми з усіх областей України та громадянки інших країн, які потребують допомоги на території України.Мешканці притулку отримують кваліфіковану медичну, юридичну, психологічну, педагогічну допомогу, здобувають навички ведення домашнього господарства, за потреби можуть здобути освіту, працевлаштуватись.Програма розвитку є індивідуальною і базується виключно на бажанні та потенціалі самої жінки.Протягом реабілітації родини, працівники Кризового центру тримають зворотній зв’язкок із установою, яка скерувала родину та інформують про проведену роботу з родиною, надання відповідних послуг.Для зарахування до Кризового центру необхідні:- попереднє узгодження із центром по телефону чи електронній пошті;- флюрографія;- аналіз на Torch-інфекції.

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