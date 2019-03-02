У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
Сьогодні, 20:17
У Луцьку зіткнулись легковики Alfa Romeo та автомобіль патрульної поліції.
Про це у facebook повідомив Сергій Поха.
Автопригода трапилась ввечері 3 листопада на вул. Гнідавській.
У пресслужбі патрульної поліції Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що, за попередньою інформацією, поліцейські із увімкненими проблисковими маячками їхали на виклик.
Постраждалих немає.
Всі інші деталі наразі встановлюють.
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Про це у facebook повідомив Сергій Поха.
Автопригода трапилась ввечері 3 листопада на вул. Гнідавській.
У пресслужбі патрульної поліції Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що, за попередньою інформацією, поліцейські із увімкненими проблисковими маячками їхали на виклик.
Постраждалих немає.
Всі інші деталі наразі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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