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У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО

У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
У Луцьку зіткнулись легковики Alfa Romeo та автомобіль патрульної поліції.

Про це у facebook повідомив Сергій Поха.

Автопригода трапилась ввечері 3 листопада на вул. Гнідавській.

У пресслужбі патрульної поліції Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що, за попередньою інформацією, поліцейські із увімкненими проблисковими маячками їхали на виклик.

Постраждалих немає.

Всі інші деталі наразі встановлюють.

У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО

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Теги: аварія, поліція, патрульні
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