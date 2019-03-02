У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО





Про це у Сергій Поха.



Автопригода трапилась ввечері 3 листопада на вул. Гнідавській.



У пресслужбі патрульної поліції Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що, за попередньою інформацією, поліцейські із увімкненими проблисковими маячками їхали на виклик.



Постраждалих немає.



Всі інші деталі наразі встановлюють.





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