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В Італії апеляційний суд зняв всі обвинувачення та відпустив нацгвардійця Марківа

В Італії апеляційний суд зняв всі обвинувачення та відпустив нацгвардійця Марківа
Апеляційний суд Мілана виніс вердикт українському нацгвардійцю Віталю Марківу та зняв з нього всі обвинувачення.

Про це у facebook повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень!
Слава Україні!
Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяці та 4 дні!
Україна перемогла !!!!", - написав Антон Геращенко.

Нагадаємо, що старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в'язниці поблизу Мілана за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на українському сході. У липні торік суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Заарештували Марківа три роки тому в Італії.

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Теги: Марків, суд, Італія, апеляція
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Коментарі 1
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