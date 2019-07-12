В Італії апеляційний суд зняв всі обвинувачення та відпустив нацгвардійця Марківа

Віталю Марківу та зняв з нього всі обвинувачення.



Про це у Антон Геращенко.



"Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень!

Слава Україні!

Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяці та 4 дні!

Україна перемогла !!!!", - написав Антон Геращенко.



Нагадаємо, що старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в'язниці поблизу Мілана за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на українському сході. У липні торік суд першої інстанції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний суд Мілана виніс вердикт українському нацгвардійцюта зняв з нього всі обвинувачення.Про це у facebook повідомив заступник Міністра внутрішніх справ"Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень!Слава Україні!Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяці та 4 дні!Україна перемогла !!!!", - написав Антон Геращенко.Нагадаємо, що старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в'язниці поблизу Мілана за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на українському сході. У липні торік суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі . Заарештували Марківа три роки тому в Італії.

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