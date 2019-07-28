На площі у Володимирі-Волинському експонують художні роботи школярів. ФОТО





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Виставку перенесли із культурно-мистецького центру на площу після дощів, аби кожен із мешканців міг побачити прекрасне, йдучи на ринок чи їдучи на автомобілі. Вона приурочена до свята Покрови пресвятої Богородиці – берегині українського воїнства та покровительці козацтва.





“Мистецтво пера та пензля” поєднало в собі філософські дорослі, відомі цитати та дитяче бачення захисників України: як звичайних людей, так і вищих сил, що їх оберігають. До прикладу, діти зобразили на картинах Богородицю та архангела Михаїла, який вважається верховним командувачем Божого війська проти злих сил.





Як розповіла БУГу директор художньої школи Катерина Петрович-Юрчук, трієнале у Чернівцях – це виставка робіт дорослих художників, проте, у ній взяли участь близько 20 робіт учнів Володимир-Волинської дитячої художньої школи.



“Викладачами та наставниками для учасників трієнале були Ярослава Михайлик, Інна Гарголь і Тетяна Омельченко. На площі експонуються і роботи інших діток на тему українського козацтва, воїнства. Може, не кожна людина зрозуміє суть картини, тому ми підсилили ідею зображеного цитатами, віршами. Викладачі провели кропітку просвітницьку роботу з учнями: розповідали, що таке Покрова, Оранта…





"Художня школа залучає дітей і дорослих, та і загалом, суспільство, таким чином, до релігійного та патріотичного виховання – щоб дитина змалку розуміла, що в країні є війна. А також – взагалі виховання уваги до солдатства на 7-му році війни, до козацтва. Можливо, ті, хто звернув увагу під час свого щоденного маршруту, задумаються над цим, бо кожна картина має свою проблематику, вирішення її та свою ідею”, – розповіла Петрович-Юрчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Площі Героїв у Володимирі-Волинському презентували виставку робіт учнів дитячої художньої школи, які стали єдиними учасниками-дітьми всеукраїнського трієнале у місті Чернівці під назвою «preЧиста».Про це повідомляє БУГ Виставку перенесли із культурно-мистецького центру на площу після дощів, аби кожен із мешканців міг побачити прекрасне, йдучи на ринок чи їдучи на автомобілі. Вона приурочена до свята Покрови пресвятої Богородиці – берегині українського воїнства та покровительці козацтва.“Мистецтво пера та пензля” поєднало в собі філософські дорослі, відомі цитати та дитяче бачення захисників України: як звичайних людей, так і вищих сил, що їх оберігають. До прикладу, діти зобразили на картинах Богородицю та архангела Михаїла, який вважається верховним командувачем Божого війська проти злих сил.Як розповіла БУГу директор художньої школи, трієнале у Чернівцях – це виставка робіт дорослих художників, проте, у ній взяли участь близько 20 робіт учнів Володимир-Волинської дитячої художньої школи.“Викладачами та наставниками для учасників трієнале були. На площі експонуються і роботи інших діток на тему українського козацтва, воїнства. Може, не кожна людина зрозуміє суть картини, тому ми підсилили ідею зображеного цитатами, віршами. Викладачі провели кропітку просвітницьку роботу з учнями: розповідали, що таке Покрова, Оранта…"Художня школа залучає дітей і дорослих, та і загалом, суспільство, таким чином, до релігійного та патріотичного виховання – щоб дитина змалку розуміла, що в країні є війна. А також – взагалі виховання уваги до солдатства на 7-му році війни, до козацтва. Можливо, ті, хто звернув увагу під час свого щоденного маршруту, задумаються над цим, бо кожна картина має свою проблематику, вирішення її та свою ідею”, – розповіла Петрович-Юрчук.

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