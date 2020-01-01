На Волині військовому довелось у суді відстоювати право на житло





Про це йдеться в рішенні Володимир-Волинського міського суду за 27-ме жовтня, пише



Військовий стверджував, що квартирно-експлуатаційний відділ не направив його документів на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла у Збройних Силах України, у результаті він не отримав помешкання.



Розглянувши усі матеріали справи, суд позов полковника у відставці задовольнив повністю. А саме: визнав протиправною бездіяльність квартирно-експлуатаційного відділу Володимира-Волинського, через не підготовку і не направлення документів та матеріалів на розгляд комісії. Також зобов`язав підготувати список надання житлової площі для постійного проживання, який разом з іншими необхідними документами направити до Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.



Окрім цього, суд стягнув з квартирно-експлуатаційного відділу в користь військового витрати на правову допомогу в розмірі 3 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Полковник у відставці відстоював своє право на безоплатне житло у суді. Він звинуватив квартирно-експлуатаційний відділ Володимира-Волинського у бездіяльності й вимагав визнати відмову в наданні житла протиправною.Про це йдеться в рішенні Володимир-Волинського міського суду за 27-ме жовтня, пише БУГ Військовий стверджував, що квартирно-експлуатаційний відділ не направив його документів на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла у Збройних Силах України, у результаті він не отримав помешкання.Розглянувши усі матеріали справи, суд позов полковника у відставці задовольнив повністю. А саме: визнав протиправною бездіяльність квартирно-експлуатаційного відділу Володимира-Волинського, через не підготовку і не направлення документів та матеріалів на розгляд комісії. Також зобов`язав підготувати список надання житлової площі для постійного проживання, який разом з іншими необхідними документами направити до Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.Окрім цього, суд стягнув з квартирно-експлуатаційного відділу в користь військового витрати на правову допомогу в розмірі 3 тисячі гривень.

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