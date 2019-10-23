Підприємства будуть штрафувати за відвідувачів без масок





За порушення правил передбачене грошове стягнення від 3,4 до 5,1 тисяч, пишуть



3 листопада Верховна Рада підтримала внесення змін до закону №3890 про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню Covid-19.



Суб’єкти господарювання не повинні впускати у громадські будівлі чи транспорт громадян без засобів захисту, які закривають рот і ніс.



До підприємств, установ чи організацій, які не дотримуються закону, будуть застосовуватися штрафні санкції. Розмір – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 3,4 тис. до 5,1 тис.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємства, які пропускають людей у приміщення чи транспорт без захисних масок, будуть карати штрафами.За порушення правил передбачене грошове стягнення від 3,4 до 5,1 тисяч, пишуть Факти 3 листопада Верховна Рада підтримала внесення змін до закону №3890 про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню Covid-19.Суб’єкти господарювання не повинні впускати у громадські будівлі чи транспорт громадян без засобів захисту, які закривають рот і ніс.До підприємств, установ чи організацій, які не дотримуються закону, будуть застосовуватися штрафні санкції. Розмір – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 3,4 тис. до 5,1 тис.).

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