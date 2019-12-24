Показали, як проходить розпис університетської церкви у Луцьку





Про це повідомляє



Розписом храму займається випускник ВНУ імені Лесі Українки та член спілки художників України Ярослав Жупанюк.



Розпис церкви буде присвячений усім святим, які мають відношення до Великодня.



За словами майстра, іконостас має такий архітектурний задум, який підходить до храму, є монументальним, строгим та вишуканим.



Наразі стіни храму все ще білі, проте поміж будівельних конструкцій уже можна розгледіти іконостас.



До слова, служби в храмі відбуваються щонеділі і на свята о 9.00 год.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У церкві Святої Софії, що біля бібліотеки ВНУ, вже другий рік створюють іконостас. Ще майже три роки художники будуть розписувати стіни храму.Про це повідомляє студентський портал «Нівроку» Розписом храму займається випускник ВНУ імені Лесі Українки та член спілки художників УкраїниРозпис церкви буде присвячений усім святим, які мають відношення до Великодня.За словами майстра, іконостас має такий архітектурний задум, який підходить до храму, є монументальним, строгим та вишуканим.Наразі стіни храму все ще білі, проте поміж будівельних конструкцій уже можна розгледіти іконостас.До слова, служби в храмі відбуваються щонеділі і на свята о 9.00 год.

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