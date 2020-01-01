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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання
В Україні з середини наступного тижня, приблизно з 11 листопада, очікується значне похолодання.

"Суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня", – прогнозує синоптик Наталя Діденко.

Водночас вона радить українцям використати найближчі вихідні для відпочинку на свіжому повітрі, оскільки 6, 7 та 8 листопада потужний антициклон зумовить суху погоду на всій території України.

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Теги: прогноз, погода, похолодання, Діденко
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