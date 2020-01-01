Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання
Сьогодні, 06:24
В Україні з середини наступного тижня, приблизно з 11 листопада, очікується значне похолодання.
"Суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня", – прогнозує синоптик Наталя Діденко.
Водночас вона радить українцям використати найближчі вихідні для відпочинку на свіжому повітрі, оскільки 6, 7 та 8 листопада потужний антициклон зумовить суху погоду на всій території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня", – прогнозує синоптик Наталя Діденко.
Водночас вона радить українцям використати найближчі вихідні для відпочинку на свіжому повітрі, оскільки 6, 7 та 8 листопада потужний антициклон зумовить суху погоду на всій території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання
Сьогодні, 06:24
Підприємства будуть штрафувати за відвідувачів без масок
Сьогодні, 02:13