Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання





"Суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня", – прогнозує синоптик Наталя Діденко.



Водночас вона радить українцям використати найближчі вихідні для відпочинку на свіжому повітрі, оскільки 6, 7 та 8 листопада потужний антициклон зумовить суху погоду на всій території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з середини наступного тижня, приблизно з 11 листопада, очікується значне похолодання."Суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня", – прогнозує синоптикВодночас вона радить українцям використати найближчі вихідні для відпочинку на свіжому повітрі, оскільки 6, 7 та 8 листопада потужний антициклон зумовить суху погоду на всій території України.

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