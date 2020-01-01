вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За 9 місяців волиняни сплатили майже 2,5 млрд гривень за комуналку

За 9 місяців волиняни сплатили майже 2,5 млрд гривень за комуналку
У січні-вересні 2020р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 2490,9 млн. грн. Рівень сплати становив 104,3% до нарахованої суми.

Про це інформує головне управління статистики у Волинській області.

На кінець вересня волиняни заборгували 365,1 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 118,1 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води, 91,9 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії, 51,5 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком, 11,7 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оплата, гроші, комуналка, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Учитель року – 2021»: хто з луцьких педагогів змагатиметься за почесне звання
Сьогодні, 05:36
За 9 місяців волиняни сплатили майже 2,5 млрд гривень за комуналку
Сьогодні, 04:32
Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб захиститися від коронавірусу
Сьогодні, 03:18
Підприємства будуть штрафувати за відвідувачів без масок
Сьогодні, 02:13
На Волині військовому довелось у суді відстоювати право на житло
Сьогодні, 01:25
Схожі новини
На Волині – найнижча зарплата в Україні На Волині – найнижча зарплата в Україні
01 листопад, 23:29
Працівники ДКП «Луцьктепло», яким 4 місяці не виплачують зарплату, вийшли на акцію протесту. ФОТО Працівники ДКП «Луцьктепло», яким 4 місяці не виплачують зарплату, вийшли на акцію протесту. ФОТО
28 серпень, 11:25
Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО
28 червень, 16:37
На Волині середня зарплата за квітень знизилась на 1000 гривень На Волині середня зарплата за квітень знизилась на 1000 гривень
30 травень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Учитель року – 2021»: хто з луцьких педагогів змагатиметься за почесне звання
Сьогодні, 05:36
 0
За 9 місяців волиняни сплатили майже 2,5 млрд гривень за комуналку
Сьогодні, 04:32
 0
Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб захиститися від коронавірусу
Сьогодні, 03:18
 0
Підприємства будуть штрафувати за відвідувачів без масок
Сьогодні, 02:13
 0
На Волині військовому довелось у суді відстоювати право на житло
Сьогодні, 01:25
 0
Медіа
відео
1/8