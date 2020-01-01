За 9 місяців волиняни сплатили майже 2,5 млрд гривень за комуналку





Про це інформує



На кінець вересня волиняни заборгували 365,1 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 118,1 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води, 91,9 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії, 51,5 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком, 11,7 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні-вересні 2020р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 2490,9 млн. грн. Рівень сплати становив 104,3% до нарахованої суми.Про це інформує головне управління статистики у Волинській області На кінець вересня волиняни заборгували 365,1 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 118,1 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води, 91,9 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії, 51,5 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком, 11,7 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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