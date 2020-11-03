Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб захиститися від коронавірусу





Про це повідомляє



Під час закритого засідання Комітету з розвідки служба заявила, що Північна Корея побоюється, що поширення COVID-19 може привести до катастрофічних наслідків для країни через погану медичну інфраструктуру.



Згідно з даними розвідників, в документі зборів правлячої Робочої партії від 27 лютого йдеться, що в разі поширення вірусу в країні можуть загинути до 500 тисяч осіб.



"Північ заблокувала свої кордони і закопала наземні міни в деяких прикордонних з Китаєм районах", - сказав представник Ха Текьон.



Відповідно до закону про надзвичайний стан Північної Кореї, посадових осіб, які не в змозі контролювати хворобу, можуть засудити до смертної кари.



"Є випадки, коли критичних пацієнтів перевозили вантажними вагонами, тому що існує ризик передачі, якщо їх перевозять поїздом", - додав він.



Раніше влада Північної Кореї попереджала своїх громадян про хмари "жовтого пилу" з Китаю, який може принести з собою коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Північна Корея прийняла крайні заходи для захисту від коронавірусу і встановила наземні міни в прикордонних з Китаєм районах.Про це повідомляє Еспресо з посиланням на південнокорейське видання The Korea Herald Під час закритого засідання Комітету з розвідки служба заявила, що Північна Корея побоюється, що поширення COVID-19 може привести до катастрофічних наслідків для країни через погану медичну інфраструктуру.Згідно з даними розвідників, в документі зборів правлячої Робочої партії від 27 лютого йдеться, що в разі поширення вірусу в країні можуть загинути до 500 тисяч осіб."Північ заблокувала свої кордони і закопала наземні міни в деяких прикордонних з Китаєм районах", - сказав представник Ха Текьон.Відповідно до закону про надзвичайний стан Північної Кореї, посадових осіб, які не в змозі контролювати хворобу, можуть засудити до смертної кари."Є випадки, коли критичних пацієнтів перевозили вантажними вагонами, тому що існує ризик передачі, якщо їх перевозять поїздом", - додав він.Раніше влада Північної Кореї попереджала своїх громадян про хмари "жовтого пилу" з Китаю, який може принести з собою коронавірус.

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