Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб захиститися від коронавірусу
Сьогодні, 03:18
Північна Корея прийняла крайні заходи для захисту від коронавірусу і встановила наземні міни в прикордонних з Китаєм районах.
Про це повідомляє Еспресо з посиланням на південнокорейське видання The Korea Herald.
Під час закритого засідання Комітету з розвідки служба заявила, що Північна Корея побоюється, що поширення COVID-19 може привести до катастрофічних наслідків для країни через погану медичну інфраструктуру.
Згідно з даними розвідників, в документі зборів правлячої Робочої партії від 27 лютого йдеться, що в разі поширення вірусу в країні можуть загинути до 500 тисяч осіб.
"Північ заблокувала свої кордони і закопала наземні міни в деяких прикордонних з Китаєм районах", - сказав представник Ха Текьон.
Відповідно до закону про надзвичайний стан Північної Кореї, посадових осіб, які не в змозі контролювати хворобу, можуть засудити до смертної кари.
"Є випадки, коли критичних пацієнтів перевозили вантажними вагонами, тому що існує ризик передачі, якщо їх перевозять поїздом", - додав він.
Раніше влада Північної Кореї попереджала своїх громадян про хмари "жовтого пилу" з Китаю, який може принести з собою коронавірус.
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Про це повідомляє Еспресо з посиланням на південнокорейське видання The Korea Herald.
Під час закритого засідання Комітету з розвідки служба заявила, що Північна Корея побоюється, що поширення COVID-19 може привести до катастрофічних наслідків для країни через погану медичну інфраструктуру.
Згідно з даними розвідників, в документі зборів правлячої Робочої партії від 27 лютого йдеться, що в разі поширення вірусу в країні можуть загинути до 500 тисяч осіб.
"Північ заблокувала свої кордони і закопала наземні міни в деяких прикордонних з Китаєм районах", - сказав представник Ха Текьон.
Відповідно до закону про надзвичайний стан Північної Кореї, посадових осіб, які не в змозі контролювати хворобу, можуть засудити до смертної кари.
"Є випадки, коли критичних пацієнтів перевозили вантажними вагонами, тому що існує ризик передачі, якщо їх перевозять поїздом", - додав він.
Раніше влада Північної Кореї попереджала своїх громадян про хмари "жовтого пилу" з Китаю, який може принести з собою коронавірус.
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