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Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб захиститися від коронавірусу

Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб захиститися від коронавірусу
Північна Корея прийняла крайні заходи для захисту від коронавірусу і встановила наземні міни в прикордонних з Китаєм районах.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на південнокорейське видання The Korea Herald.

Під час закритого засідання Комітету з розвідки служба заявила, що Північна Корея побоюється, що поширення COVID-19 може привести до катастрофічних наслідків для країни через погану медичну інфраструктуру.

Згідно з даними розвідників, в документі зборів правлячої Робочої партії від 27 лютого йдеться, що в разі поширення вірусу в країні можуть загинути до 500 тисяч осіб.

"Північ заблокувала свої кордони і закопала наземні міни в деяких прикордонних з Китаєм районах", - сказав представник Ха Текьон.

Відповідно до закону про надзвичайний стан Північної Кореї, посадових осіб, які не в змозі контролювати хворобу, можуть засудити до смертної кари.

"Є випадки, коли критичних пацієнтів перевозили вантажними вагонами, тому що існує ризик передачі, якщо їх перевозять поїздом", - додав він.

Раніше влада Північної Кореї попереджала своїх громадян про хмари "жовтого пилу" з Китаю, який може принести з собою коронавірус.

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Теги: Північна Корея, мінування, кордон, коронавірус
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