Курс валют у Луцьку на 4 листопада





Євро при купівлі становить – 33.103, продажу – 33.636.



Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 7.437.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.458, а продаж – 28.740.Євро при купівлі становить – 33.103, продажу – 33.636.Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.373.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 7.437.

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