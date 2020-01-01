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Курс валют у Луцьку на 4 листопада

Курс валют у Луцьку на 4 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.458, а продаж – 28.740.

Євро при купівлі становить – 33.103, продажу – 33.636.

Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 7.437.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, листопад, гроші
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