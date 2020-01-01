4 листопада – День Казанської Божої Матері: що можна і не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
4 листопада вшановують День Казанської Божої Матері. Це свято відзначають декілька разів в рік: 22 жовтня за старим календарем і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме в цей день, то молитва матиме унікальну силу і здатна творити чудеса.
За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хвороб, а деяким людям повертався втрачений зір, - пише 24 канал.
Також вона допомагала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Володимир, Єлизавета, Іван, Павло.
Народні прикмети на 4 листопада
– Випав сніг, значить – на наступний рік буде урожай хліба.
– 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.
– Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати на мороз і ясну погоду.
Що можна робити 4 листопада
- Вважається, що той хто одружиться в день Казанської Божої Матері – буде щасливим все життя.
- Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях.
- Поставте образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди.
Що не можна робити 4 листопада
Якщо ви почали будівництво будинку, бажано цього дня його завершити.
Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.
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За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хвороб, а деяким людям повертався втрачений зір, - пише 24 канал.
Також вона допомагала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Володимир, Єлизавета, Іван, Павло.
Народні прикмети на 4 листопада
– Випав сніг, значить – на наступний рік буде урожай хліба.
– 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.
– Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати на мороз і ясну погоду.
Що можна робити 4 листопада
- Вважається, що той хто одружиться в день Казанської Божої Матері – буде щасливим все життя.
- Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях.
- Поставте образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди.
Що не можна робити 4 листопада
Якщо ви почали будівництво будинку, бажано цього дня його завершити.
Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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