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У двох селах поблизу Луцька горіли автівки

У двох селах поблизу Луцька горіли автівки
У селі Липляни Ківерцівського району минулої доби рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

А в селі Підгайці Луцького району ще одне загорання легкового авто очевидці погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Зображення ілюстративне.

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Теги: пожежа, авто
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