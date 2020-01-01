У двох селах поблизу Луцька горіли автівки





Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.



А в селі Підгайці Луцького району ще одне загорання легкового авто очевидці погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.



Зображення ілюстративне.

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