У двох селах поблизу Луцька горіли автівки
Сьогодні, 09:33
У селі Липляни Ківерцівського району минулої доби рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.
Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
А в селі Підгайці Луцького району ще одне загорання легкового авто очевидці погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Зображення ілюстративне.
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Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
А в селі Підгайці Луцького району ще одне загорання легкового авто очевидці погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Зображення ілюстративне.
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