На Волині горіли будинок і підвал багатоповерхівки
Сьогодні, 09:50
3 листопада на території Волинської області трапилося 5 пожеж. Зокрема у селі Зачернеччя Любомльського району, у Ковелі та у смт Стара Вижівка.
Про це повідомила пресслужба управління ДСНС Волині.
У смт Любомль працівники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища ліквідували пожежу у дерев'яній господарській споруді. Імовірною причиною назвали необережне поводження з вогнем невстановленими особами.
Також минулої доби до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку на вулиці Івана Франка в смт Стара Вижівка. За 2 хвилини на місце події прибули працівники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогонь, що виник на горищі будівлі, охопив елементи перекриття на незначній площі. Рятувальники локалізували пожежу за 4 хвилини, а ще за 15 – ліквідували.
Імовірно, пожежу спричинили недоліки конструкції пічного опалення.
Цього ж дня рятувальники отримали повідомлення про загорання у підвалі п'ятиповерхівки на вулиці Мечникова у Ковелі. Пожежу ліквідували працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної у складі ланки газодимозахисної служби. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У двох селах поблизу Луцька горіли автівки.
Зображення ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила пресслужба управління ДСНС Волині.
У смт Любомль працівники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища ліквідували пожежу у дерев'яній господарській споруді. Імовірною причиною назвали необережне поводження з вогнем невстановленими особами.
Також минулої доби до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку на вулиці Івана Франка в смт Стара Вижівка. За 2 хвилини на місце події прибули працівники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогонь, що виник на горищі будівлі, охопив елементи перекриття на незначній площі. Рятувальники локалізували пожежу за 4 хвилини, а ще за 15 – ліквідували.
Імовірно, пожежу спричинили недоліки конструкції пічного опалення.
Цього ж дня рятувальники отримали повідомлення про загорання у підвалі п'ятиповерхівки на вулиці Мечникова у Ковелі. Пожежу ліквідували працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної у складі ланки газодимозахисної служби. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У двох селах поблизу Луцька горіли автівки.
Зображення ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов
Сьогодні, 09:55
На Волині горіли будинок і підвал багатоповерхівки
Сьогодні, 09:50
У двох селах поблизу Луцька горіли автівки
Сьогодні, 09:33