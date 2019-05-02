На Волині горіли будинок і підвал багатоповерхівки





Про це



У смт Любомль працівники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища ліквідували пожежу у дерев'яній господарській споруді. Імовірною причиною назвали необережне поводження з вогнем невстановленими особами.



Також минулої доби до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку на вулиці Івана Франка в смт Стара Вижівка. За 2 хвилини на місце події прибули працівники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогонь, що виник на горищі будівлі, охопив елементи перекриття на незначній площі. Рятувальники локалізували пожежу за 4 хвилини, а ще за 15 – ліквідували.



Імовірно, пожежу спричинили недоліки конструкції пічного опалення.

Цього ж дня рятувальники отримали повідомлення про загорання у підвалі п'ятиповерхівки на вулиці Мечникова у Ковелі. Пожежу ліквідували працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної у складі ланки газодимозахисної служби. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



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Зображення ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 листопада на території Волинської області трапилося 5 пожеж. Зокрема у селі Зачернеччя Любомльського району, у Ковелі та у смт Стара Вижівка.Про це повідомила пресслужба управління ДСНС Волині.У смт Любомль працівники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища ліквідували пожежу у дерев'яній господарській споруді. Імовірною причиною назвали необережне поводження з вогнем невстановленими особами.Також минулої доби до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку на вулиці Івана Франка в смт Стара Вижівка. За 2 хвилини на місце події прибули працівники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогонь, що виник на горищі будівлі, охопив елементи перекриття на незначній площі. Рятувальники локалізували пожежу за 4 хвилини, а ще за 15 – ліквідували.Імовірно, пожежу спричинили недоліки конструкції пічного опалення.Цього ж дня рятувальники отримали повідомлення про загорання у підвалі п'ятиповерхівки на вулиці Мечникова у Ковелі. Пожежу ліквідували працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної у складі ланки газодимозахисної служби. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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