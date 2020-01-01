В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов



захворюваності на коронавірус.



Про це в ефірі Максим Степанов.



За його словами, відомство проситиме Кабінет міністрів про посилення карантинних обмежень в Україні.



"Я не виключаю, що запропонуємо карантин вихідного дня - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Наприклад, буде зачинена більша кількість магазинів, у суботу-неділю заклади харчування можуть працювати тільки "на виніс". Це речі, які зменшують кількість людей", - наголосив міністр.



Разом з тим він запевнив, що комендантської години в країні не буде, адже для цього в країні потрібно ввести надзвичайний стан. На запитання, чи рекомендує МОЗ це, Степанов наголосив: "Ми не рекомендуємо".



Міністр каже, що пройти другу хвилю коронавірусу не просто. "Кількість випадків буде зростати - і це наша реальність", - сказав він.



Нагадаємо, в Україні від понеділка, 2 листопада, почало діяти нове карантинне зонування. В оновленому списку стало більше регіонів у "червоній" зоні, ніж раніше. Зараз це 112 населених пунктів, серед яких 11 обласних центрів: Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Житомир, Хмельницький, Чернігів, Суми, Полтава, Харків та Миколаїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня через зростаннязахворюваності на коронавірус.Про це в ефірі Сніданку з 1+1 повідомив міністр охорони здоров'яЗа його словами, відомство проситиме Кабінет міністрів про посилення карантинних обмежень в Україні."Я не виключаю, що запропонуємо карантин вихідного дня - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Наприклад, буде зачинена більша кількість магазинів, у суботу-неділю заклади харчування можуть працювати тільки "на виніс". Це речі, які зменшують кількість людей", - наголосив міністр.Разом з тим він запевнив, що комендантської години в країні не буде, адже для цього в країні потрібно ввести надзвичайний стан. На запитання, чи рекомендує МОЗ це, Степанов наголосив: "Ми не рекомендуємо".Міністр каже, що пройти другу хвилю коронавірусу не просто. "Кількість випадків буде зростати - і це наша реальність", - сказав він.Нагадаємо, в Україні від понеділка, 2 листопада, почало діяти нове карантинне зонування. В оновленому списку стало більше регіонів у "червоній" зоні, ніж раніше. Зараз це 112 населених пунктів, серед яких 11 обласних центрів: Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Житомир, Хмельницький, Чернігів, Суми, Полтава, Харків та Миколаїв.

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