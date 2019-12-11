«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
4-го листопада у Нововолинську під міською радою почалася акція протесту, яку підтримали підприємці та працівників сфери торгівлі та обслуговування.
Нагадаємо, що Нововолинськ вже третій тиждень у “червоній” зоні. Через це, відповідно до постанови Кабміну, запроваджують низку обмежень, - пише Буг.
Підприємці не готові закривати свій бізнес, адже потерпіли від збитків весною.
До слова, подібні акції відбувалися у Володимирі-Волинському 2-го та 3-го листопада.
Трансляція з місця події:
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Нагадаємо, що Нововолинськ вже третій тиждень у “червоній” зоні. Через це, відповідно до постанови Кабміну, запроваджують низку обмежень, - пише Буг.
Підприємці не готові закривати свій бізнес, адже потерпіли від збитків весною.
До слова, подібні акції відбувалися у Володимирі-Волинському 2-го та 3-го листопада.
Трансляція з місця події:
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