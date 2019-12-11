вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО

«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
4-го листопада у Нововолинську під міською радою почалася акція протесту, яку підтримали підприємці та працівників сфери торгівлі та обслуговування.

Нагадаємо, що Нововолинськ вже третій тиждень у “червоній” зоні. Через це, відповідно до постанови Кабміну, запроваджують низку обмежень, - пише Буг.

Підприємці не готові закривати свій бізнес, адже потерпіли від збитків весною.

До слова, подібні акції відбувалися у Володимирі-Волинському 2-го та 3-го листопада.

Трансляція з місця події:



«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: акція, протест, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов
Сьогодні, 09:55
На Волині горіли будинок і підвал багатоповерхівки
Сьогодні, 09:50
У двох селах поблизу Луцька горіли автівки
Сьогодні, 09:33
4 листопада – День Казанської Божої Матері: що можна і не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО Волиняни погрожують перекрити трасу через незаасфальтовану вулицю. ФОТО, ВІДЕО
05 червень, 22:56
Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
26 лютий, 15:43
Ніхто не може узурпувати владу: у Луцьку пройшла акція протесту. ФОТО. ОНОВЛЕНО Ніхто не може узурпувати владу: у Луцьку пройшла акція протесту. ФОТО. ОНОВЛЕНО
11 грудень, 2019, 13:17
У Луцьку влаштували масштабну акцію «Ні капітуляції». ФОТО У Луцьку влаштували масштабну акцію «Ні капітуляції». ФОТО
06 жовтень, 2019, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми хочемо працювати»: у Нововолинську під міськрадою – акція протесту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов
Сьогодні, 09:55
 0
На Волині горіли будинок і підвал багатоповерхівки
Сьогодні, 09:50
 0
У двох селах поблизу Луцька горіли автівки
Сьогодні, 09:33
 0
4 листопада – День Казанської Божої Матері: що можна і не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8