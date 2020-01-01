Коронавірус на Волині: 310 нових інфікованих і ще 5 смертей

За останню добу на Волині зареєстрували 310 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 319 осіб.П’ять випадків хвороби завершилося летально (м.Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, м.Ковель – 2, Старовижівський район – 1), - інформує Волинський лабораторний центр.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 58, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 32, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 18, Камінь-Каширський район – 19, Ківерцівський район – 11, Ковельський район – 31, Локачинський район – 15, Любомльський район – 12, Любешівський район – 2, Луцький район – 13, Маневицький район – 22, Ратнівський район – 16, Рожищенський район – 9, Старовижівський район – 5, Турійський район – 9, Шацький район – 6.Загалом, станом на 4 листопада в області зареєстрували 14544 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 785 у дітей та 1376 у медичних працівників. Одужало 8457 осіб, з них 504 дитини та 982 медичних працівники. 286 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 3353 (в т. ч. 86 летальних)Луцький район – 1228 (в т. ч. 23 летальних)м. Нововолинськ – 1222 (в т. ч. 25 летальних)Володимир-Волинський район – 1284 (в т. ч. 14 летальних)Горохівський район – 672 (в т. ч. 15 летальних)Іваничівський район – 377 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район – 555 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1359 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район – 1258 (в т. ч. 27 летальних)Локачинський район – 199Любомльський район – 351 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район – 485 (в т. ч. 9 летальних)Маневицький район – 691 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район – 454 (в т.ч. 12 летальних)Рожищенський район – 359 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район – 198 (в т.ч. 4 летальних)Турійський район – 364 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район – 135 (в т. ч. 2 летальних)На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 80537 осіб. За останню добу обстежили 1170 осіб.Методом ІФА на COVID-19 провели 79126 обстежень. За останню добу обстежили — 1131 особа, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 1037, приватними – 66.