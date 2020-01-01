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У селі поблизу Луцька вночі пограбували магазин

У селі поблизу Луцька вночі пограбували магазин
Аби винести декілька пляшок алкоголю, у ніч на 3 листопада 22-річний молодик розбив вітрину одного із магазинів, що знаходиться неподалік заводу «Кромберг енд Шуберт Україна», що під Луцьком.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив власник магазину.

З його слів, пограбування магазину «Good market», що знаходиться на вулиці Європейській, 1 у селі Рованці, сталося близько 4 години ранку.

Так, після того, як зловмисник розбив вітрину торгового закладу, спрацював пульт, тож група оперативного реагування служби охорони виїхала на місце події.

Завдяки оперативним діям охоронців, правопорушника виявили неподалік від місця злочину. Ним виявився 22-річний молодик, який, розбивши вітрину магазину, намагався винести із приміщення оберемок пляшок із коньяком.

Чоловіка затримали до прибуття поліції та віддали у руки правоохоронцям.

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Теги: Рованці, пограбування, молодик
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